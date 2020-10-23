6名中國人審查臉書內容！美媒爆「修改演算法」內幕

《紐約郵報》接獲報料，臉書聘用至少6名中國人參與內容審查，透過修改演算法排除拜登與中國往來的新聞。（路透檔案照）

2020/10/23 18:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國即將在11月3日舉辦2020年總統大選，社交媒體臉書（Facebook）、推特（Twitter）卻傳出封殺拜登「電郵門」新聞。美媒對此踢爆，臉書至少聘用6名中國人從事審查工作，修改演算法得出最佳結果，讓拜登家族與中國往來的報導消失。

《紐約郵報》記者阿瑪利（Sohrab Ahmari）報導指出，一位前Facebook內部人士上週提供消息，該公司至少聘用6名中國人「正在審查」臉書上的內容，而臉書的老闆認為，公司替這些人爭取到H-1B專業技術類工作簽證，所以他們可以做這件事，這些人的工作相當複雜，必須讓電腦能夠有學習能力並採取行動。

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而這些中國人的工作也能決定臉書會出現什麼樣的內容，將指定內容放入演算法與神經網路中，測試多種組合以得出最佳結果，排除掉「邊緣內容」，例如拜登與中國往來的報導，同時他們不會禁止特定的「川普事件」，但涉及川普的內容如果「過於保守」，在顯示次序上將被往後排。

阿瑪利提到，他發現這6名中國人當中，有人在中國科學院大學獲得碩士學位；有人具有吉林大學電腦科學的碩士學位；1名當到臉書工程經理的中國員工擁有南京大學電腦科學學士學位；1名臉書工程師曾在中共支持的華為公司以及北京國家鐵路公司工作，阿瑪利聯繫了6名中國人，只有2人坦承國籍，其他4人沒有回覆。

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