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    美大選辯論》超時被直接消音 首辯主持人大喊：好羨慕

    首場美國總統辯論會主持人華勒斯（Chris Wallace），曾因無法阻止川普、拜登「吵架」而飽受批評。（路透社）

    首場美國總統辯論會主持人華勒斯（Chris Wallace），曾因無法阻止川普、拜登「吵架」而飽受批評。（路透社）

    2020/10/23 13:51

    〔即時新聞／綜合報導〕2020年美國總統大選倒數12天，最後一場辯論會在台灣時間今天上午9時舉行，由《NBC News》資深記者維爾克（Kristen Welker）主持，川普和拜登雖仍猛攻對方痛點，但比起首辯被評為「混亂」、「老人吵架」的局面，雙方明顯更溫和、理智，不少媒體、觀眾認為是「靜音」機制立大功，讓首辯主持人、福斯新聞主持人華勒斯（Chris Wallace）忍不住在直播過程中大喊羨慕。

    綜合外媒報導，首場美國總統辯論會因總統川普不斷干擾拜登發言，使雙方火爆對嗆，辯論主題失焦，場面混亂到主持人華勒斯也加入戰局，讓該場辯論被譏為「老人吵架」。鑑於首場辯論的混亂局面，這回雙方事前同意導入「靜音機制」，即在各自的2分鐘申論時間內，另外1個人的麥克風會被關掉，若超時主持人也可將其消音。

    雙方在搶話上更為克制、口氣有禮，辯論氛圍明顯更溫和，而「靜音機制」也明顯發揮作用，像川普攻擊拜登健保計畫時，就因為超時導致收尾被維爾克（Kristen Welker）消音，但他沒有發火，反而稱讚維爾克的控場能力，和首辯大嗆華勒斯「我以為在和你辯論」的情況完全不同，讓正在主持福斯新聞直播節目的華勒斯忍不住感嘆，「我好嫉妒啊，我本來是想主持像這樣的一場辯論，讓彼此意見交流而非上百次的插嘴」。

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