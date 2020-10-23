會議談俄中軍事同盟 普廷：未來不排除可能性

普廷在會議中表示，不會排除中俄軍事同盟可能。（美聯社資料照）

2020/10/23 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）22日與國家外交政策專家進行視訊會議，會中提到俄中軍事同盟，普廷表示，儘管目前無建立同盟的需要，但不排除兩國在未來合作。

綜合外媒報導，中美關係日益緊張的情況下，莫斯科和北京的關係不斷加深，普廷指出，現階段不需與中國建立軍事同盟，但理論上來說，軍事同盟具有可行性。俄羅斯和中國長期贊揚兩國的「戰略夥伴關係」，但過去，雙方都拒絕談論建立軍事同盟的可能性。

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普廷表示，俄中的聯合軍演，象徵兩國的軍事合作蓬勃發展。並指出，俄羅斯向中國共享精密的軍事技術，大大增強中國的軍事潛力，普廷未透露任何細節內容，強調相關資訊是機密。普亭補充提到，俄中的合作正在增強中國軍隊的防禦能力，未來兩國之間的軍事聯繫將會更加緊密，不會排除軍事同盟可能。

普廷也強調擴大《新削減戰略武器條約》（New START）的重要性，表態支持中國加入協議，同時也提到，不僅中國應該簽署條約，其他持有核武的國家都應該加入。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則透露，美國與俄羅斯的專家將在未來幾天針對延長《新削減戰略武器條約》進行協商。

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