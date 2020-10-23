為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    會議談俄中軍事同盟 普廷：未來不排除可能性

    普廷在會議中表示，不會排除中俄軍事同盟可能。（美聯社資料照）

    普廷在會議中表示，不會排除中俄軍事同盟可能。（美聯社資料照）

    2020/10/23 14:07

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）22日與國家外交政策專家進行視訊會議，會中提到俄中軍事同盟，普廷表示，儘管目前無建立同盟的需要，但不排除兩國在未來合作。

    綜合外媒報導，中美關係日益緊張的情況下，莫斯科和北京的關係不斷加深，普廷指出，現階段不需與中國建立軍事同盟，但理論上來說，軍事同盟具有可行性。俄羅斯和中國長期贊揚兩國的「戰略夥伴關係」，但過去，雙方都拒絕談論建立軍事同盟的可能性。

    普廷表示，俄中的聯合軍演，象徵兩國的軍事合作蓬勃發展。並指出，俄羅斯向中國共享精密的軍事技術，大大增強中國的軍事潛力，普廷未透露任何細節內容，強調相關資訊是機密。普亭補充提到，俄中的合作正在增強中國軍隊的防禦能力，未來兩國之間的軍事聯繫將會更加緊密，不會排除軍事同盟可能。

    普廷也強調擴大《新削減戰略武器條約》（New START）的重要性，表態支持中國加入協議，同時也提到，不僅中國應該簽署條約，其他持有核武的國家都應該加入。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則透露，美國與俄羅斯的專家將在未來幾天針對延長《新削減戰略武器條約》進行協商。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    否認對納瓦尼下毒 普廷：我下令讓他能夠出國治療
    2020/10/23 11:29

    否認對納瓦尼下毒 普廷：我下令讓他能夠出國治療
    美防長看衰中俄「盟國加起來不到10個」
    2020/10/22 05:30

    美防長看衰中俄「盟國加起來不到10個」

    大師跨刀 軒尼詩X.O 150週年限量登場
    川普選前端外交戰果 美俄即將達成凍結核彈頭、延長限武條約
    2020/10/21 06:05

    川普選前端外交戰果 美俄即將達成凍結核彈頭、延長限武條約
    普廷提議核武協議延一年 白宮拒絕「無條件」延長條約
    2020/10/17 14:25

    普廷提議核武協議延一年 白宮拒絕「無條件」延長條約

    博愛特區稀有推案 三代同鄰潮正夯
    國際今日熱門
    武漢肺炎》德國單日新增逾1.1萬例創新高！ 瘋囤衛生紙銷量飆9成
    2020/10/22 17:16

    武漢肺炎》德國單日新增逾1.1萬例創新高！ 瘋囤衛生紙銷量飆9成

    武漢肺炎》睽違一週現單日破百！ 南韓22日增121例確診
    2020/10/22 15:53

    武漢肺炎》睽違一週現單日破百！ 南韓22日增121例確診

    駭人！ 5千海豹寶寶離奇曝屍海灘 專家憂生態浩劫
    2020/10/22 15:59

    駭人！ 5千海豹寶寶離奇曝屍海灘 專家憂生態浩劫

    家人被爆仗名牟利 拜登駁斥諷「垃圾言論」
    2020/10/22 16:10

    家人被爆仗名牟利 拜登駁斥諷「垃圾言論」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播