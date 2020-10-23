否認對納瓦尼下毒 普廷：我下令讓他能夠出國治療

俄羅斯總統普廷22日否認毒害政敵納瓦尼，並稱，納瓦尼是經過自己的同意才得以前往德國治療。（路透）

2020/10/23 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）22日否認毒害政敵納瓦尼，並稱納瓦尼是經過自己的同意才得以前往德國治療。

綜合外媒報導，俄羅斯反對派領袖納瓦尼8月疑似遭下毒，在俄羅斯醫院昏迷兩日後，被轉往德國接受治療。納瓦尼日前出院首度接受採訪時控訴，「普廷是此案幕後黑手」，相關指控皆被克里姆林宮否認。

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普廷22日在會議中表示，他（納瓦尼）因為多起刑事案件和司法調查，被限制出境，但在這位公民的妻子提出上訴後，自己親自要求檢察總長允許他（納瓦尼）離開俄羅斯接受治療。

普廷也補充強調，「若是俄羅斯當局想毒害他（納瓦尼），那就不會允許他轉往柏林接受治療」。普廷和其他官員從未提及納瓦尼姓名，普廷發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）近日則將納瓦尼稱為「柏林患者」（Berlin patient）。

德國研究室日前在納瓦尼體內檢驗出神經毒劑「諾維喬克」，隨後法國、瑞典等國也接連證實。普廷則回應表示，這些國家宣稱驗出諾維喬克，並將案件交付給「禁止化學武器組織」（OPCW），禁化武組織卻未得出定論，「最初的言論令人懷疑」，普廷也呼籲進行聯合調查。

納瓦尼中毒案爆發後，歐盟和英國宣布對親普廷的俄羅斯官員實施制裁，克里姆林宮則譴責這些制裁不友善且毫無根據，更強調將進行報復。

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