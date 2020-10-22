美防長看衰中俄「盟國加起來不到10個」

美國國防部長艾斯培廿日指美國全球聯盟實力強大，反觀中、俄盟國加起來不到十個。 （法新社檔案照）

2020/10/22 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國防部長艾斯培廿日在華府智庫「大西洋理事會」發表演說，強調加強既有盟國合作及建立新同盟關係，為美國軍方當前要務，因中國、俄羅斯的軍事野心挑戰區域及國際安全，然而這兩國「加起來可能也只有不到十個盟國」；反觀美國為首的全球結盟力量「歷經戰火和共同犧牲洗禮淬鍊而成」，美國競爭對手無法匹敵。

艾斯培直言，「中國軍隊對南海島礁軍事化，以及俄國企圖吞併克里米亞和入侵烏克蘭東部，都表明它們肆無忌憚企圖破壞其他國家的自治，並損害了包括北大西洋公約組織及其他對美國安全至關重要的國家和機構的能力與凝聚力。」

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艾斯培廿日也宣布下週將與國務卿龐皮歐共訪印度，象徵美印雙方在中國勢力進駐的印度─太平洋將有「更多更緊密合作」。他強調，印度是世界最大民主政體，並擁有優秀人才，卻成天在中、印維持現狀的三四八八公里「實際控制線」（LAC）面對中國軍事壓力。他正式宣告，印度將是美國本世紀「最重要的夥伴」之一，尤其是在印太地區。

美再列6中媒為外國使團

龐皮歐廿一日在國務院記者會上證實，他與艾斯培將於廿七日在新德里與印度外長、國防部長舉行二加二對話。他也宣布將六家中國媒體列入外國使團，但沒有公布媒體名稱。

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