川普選前端外交戰果 美俄即將達成凍結核彈頭、延長限武條約

今年6月俄羅斯在莫斯科舉行勝利日閱兵預演，展示的戰略核武RS-24「亞爾斯」（Yars）洲際飛彈。（彭博）

2020/10/21 00:29

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國政府高層官員透露，在俄羅斯同意凍結其核彈頭數量後，美國與俄國即將達成協議，凍結兩國的核彈頭數量，並將即將於明年初到期的「新削減戰略武器條約」（New START）延長1年。這將在美國總統選舉前，為尋求連任的總統川普創造外交戰果。

「華爾街日報」20日報導，引述一名川普政府高層官員說法，「我們非常、非常接近達成協議」，「現在俄羅斯已經同意凍結核彈頭，我看不出來我們為何不能在接下來幾天解決剩下的問題」。美方官員說，剩下有待雙方解決的議題，包括驗證數量和定義核彈頭。

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2011年2月5日生效的「新削減戰略武器條約，有效期限10年，將於明年初到期。該協議約束兩國部署的核彈頭數量不超過1550枚、發射工具不超過800架，以及限制已部署的洲際飛彈、潛射飛彈數量等。

川普政府一直在施壓俄羅斯，以期在11月3日大選前，兩國就延長該條約達成共識，這將讓川普在投票前的最後衝刺時刻，交出一大外交政策成就。

雙方直到16日還對俄羅斯總統普廷提出無條件延長條約效期1年的提議意見分歧，白宮認為必須配套凍結核彈頭數量；20日俄國外交部突然表示，俄羅斯願意同意美國一直以來堅持的，凍結核彈頭數量，換取條約延長1年，不過，美國也同樣必須凍結。

美俄協議將該條約延長1年，是爭取時間磋商出一項新的更廣泛條約，取代New START，川普認為，應該將中國納入新的條約談判，避免陷入三國之間代價高昂的三方軍備競賽。

川普政府的武器控制問題特使比林斯利亞（Marshall Billingslea）上週在華府智庫的一場研討會上說，美國仍堅持中國必須參與武器控制條約，「我們與俄羅斯達成的所有協議，都必須建立在一種最終將中國帶到談判桌上的框架之下，將相關協議擴及中國」。

但是中國已經拒絕加入。中國駐聯合國副代表耿爽在聯合國大會裁軍與國際安全委員會上稱，中國的核武力量與美國、俄羅斯不可同日而語，始終維持在「國家安全需要的最低水準」，批評美國要求中國加入，是轉移注意力。

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