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    普廷提議核武協議延一年 白宮拒絕「無條件」延長條約

    俄羅斯總統普廷16日提議《新削減戰略武器條約》延長一年，美國白宮則在同日拒絕。（路透）

    俄羅斯總統普廷16日提議《新削減戰略武器條約》延長一年，美國白宮則在同日拒絕。（路透）

    2020/10/17 14:25

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）16日建議明年到期的《新削減戰略武器條約》（New START）延長一年，白宮則在同日拒絕克里姆林宮「無條件」延長條約的提議。

    綜合外媒報導，美國與俄羅斯在2010年簽署《新削減戰略武器條約》，長達10年的協議將在明年2月到期。普廷16日在聯邦安全會議（Security Council of Russia）中建議，在「沒有先決條件」的情況下，將現有協議至少延長一年，為實質性的談判製造機會。

    美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）則在數小時後發表聲明強調，華府已提出延長協議的條件，雙方必須「凍結一切核武部署」，這樣的決定對雙方來說都是勝利，但普廷並未提及這一點，因此呼籲俄羅斯在軍備競賽爆發前，重新評估立場。

    美國武器管制特使比林斯里（Marshall Billingslea）推文寫道，美國做出一切努力，俄羅斯卻「迴避協議」，未將所有種類的核彈頭納入限制，結果令人失望。

    俄羅斯智庫莫斯科卡內基中心（Moscow Carnegie Center）主任特列寧（Dmitry Trenin）則認為，普廷「不想為了幫助川普選情」而做出讓步，並提到，民主黨總統候選人拜登支持將條約延長。

    《中程飛彈條約》（Intermediate-range Nuclear Forces Treaty）在去年失效，使得《新削減戰略武器條約》成為美俄兩國唯一的核軍備控制協議，該條約將在明年2月到期，美俄針對延長條約已進行多次會談，未能取得實質性進展。

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