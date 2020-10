拜登嗆沒反對採石油「放影片啊！」 川普下秒推特PO文打臉

2020/10/23 12:39

〔即時新聞/綜合報導〕2020美國總統大選最終場辯論今日登場,在台灣時間10時30分左右,辯論會談及能源議題,民主黨總統候選人拜登表示,他從沒有反對開採頁岩油,更說他支持這項技術,但川普指拜登曾表示反對開採,對此拜登嗆川普「把影片放上網啊!」川普下一秒馬上在推特PO出拜登曾反對頁岩油開採的影片。

辯論會上拜登宣稱,他的能源政策不僅能讓環境乾淨,還能創造數百萬就業機會,美國政府應該要加強對綠能企業的資助。川普則回應表示,天然氣對美國反而更好,太陽能產業還不夠強大,不足以供應美國工業的能源,批評拜登提出的「都是美夢」,如果要摧毀美國經濟就投給拜登。

請繼續往下閱讀...

接著拜登表示,他從沒有反對頁岩油開採,還說自己非常支持這項技術,還要川普把影片放到網站上,指出這句話是不實指控。川普則指拜登曾說過他反對,但是到賓州之後,卻改口說支持頁岩油開採;拜登則說,頁岩油不是問題,那只不過是「另一種石油」而已。

對此,在拜登挑釁川普要他把反對頁岩油言論的影片放到網路上之後,川普也馬上在推特做出反擊,PO出拜登曾反對頁岩油開採的言論,並諷刺拜登「幹得好!」

Here you go @JoeBiden! pic.twitter.com/UBqPJT85Pt