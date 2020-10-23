拜登嗆沒反對採石油「放影片啊！」 川普下秒推特PO文打臉

美國民主黨總統候選人拜登說他從沒反對過開採頁岩油。（美聯社）

2020/10/23 12:39

〔即時新聞／綜合報導〕2020美國總統大選最終場辯論今日登場，在台灣時間10時30分左右，辯論會談及能源議題，民主黨總統候選人拜登表示，他從沒有反對開採頁岩油，更說他支持這項技術，但川普指拜登曾表示反對開採，對此拜登嗆川普「把影片放上網啊！」川普下一秒馬上在推特PO出拜登曾反對頁岩油開採的影片。

辯論會上拜登宣稱，他的能源政策不僅能讓環境乾淨，還能創造數百萬就業機會，美國政府應該要加強對綠能企業的資助。川普則回應表示，天然氣對美國反而更好，太陽能產業還不夠強大，不足以供應美國工業的能源，批評拜登提出的「都是美夢」，如果要摧毀美國經濟就投給拜登。

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接著拜登表示，他從沒有反對頁岩油開採，還說自己非常支持這項技術，還要川普把影片放到網站上，指出這句話是不實指控。川普則指拜登曾說過他反對，但是到賓州之後，卻改口說支持頁岩油開採；拜登則說，頁岩油不是問題，那只不過是「另一種石油」而已。

對此，在拜登挑釁川普要他把反對頁岩油言論的影片放到網路上之後，川普也馬上在推特做出反擊，PO出拜登曾反對頁岩油開採的言論，並諷刺拜登「幹得好！」

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