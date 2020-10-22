自曝看過拜登兒硬碟內容 白宮記者︰有好幾個未成年人照片

美國民主黨總統候選人拜登（左）及其次子杭特（右）「電郵門」風暴持續延燒。（路透檔案照）

2020/10/22 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及次子杭特（Hunter Biden）「電郵門」風波持續延燒。近日自曝曾看過杭特硬碟內容的白宮記者里昂（Chanel Rion）21日又推文爆料，「裡面出現好幾個未成年人的照片」。

前紐約市長朱利安尼20日在美媒《Newsmax TV》節目指稱，手中握有杭特向拜登坦白對年輕女孩做出不當行為的自白訊息，以及一名14歲女孩照片，更在硬碟中找到多張未成年女孩的照片。他說，看完內容「感到不安」、「墮落程度讓人害怕」，已將「證據」交由德拉瓦州警方。

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美媒《Revolver》報導，1名曾經看過杭特筆電內容、不願具名的消息人士指稱，筆電中有3分之1的照片來自同1名14歲女孩，其中一些照片是裸照，還稱女孩是拜登家族成員。

對此，15日曾在推特發文自曝，已看過杭特硬碟內容「有毒品，未成年癖好，權勢交易」的《一個美國新聞網》（OANN）首席白宮記者里昂，21日又在推特發文說，「多位OANN的記者都看過了杭特硬碟上的電子郵件、照片和影片」。

里昂接著說，「我們可以確認：裡面出現的不是一個未成年人，而是好幾個未成年人的照片，這些照片需要立即引起關注。我們有理由相信未成年人是美國公民。」

里昂推特全文

UPDATE: Multiple @OANN reporters have now viewed the emails, photos, and videos on the #HunterBiden hard drive.



We can confirm:



There appear to be not one but several images of a minor that justify immediate attention.



We have reason to believe the minor is a US citizen. — Chanel Rion OAN （@ChanelRion） October 21, 2020

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白宮記者里昂（見圖）21日又在推特發文說，「裡面（硬碟）出現好幾個未成年人的照片」。（歐新社）

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