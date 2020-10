自曝看過拜登兒硬碟內容 白宮記者︰有好幾個未成年人照片

2020/10/22 22:19

〔即時新聞/綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)及次子杭特(Hunter Biden)「電郵門」風波持續延燒。近日自曝曾看過杭特硬碟內容的白宮記者里昂(Chanel Rion)21日又推文爆料,「裡面出現好幾個未成年人的照片」。

前紐約市長朱利安尼20日在美媒《Newsmax TV》節目指稱,手中握有杭特向拜登坦白對年輕女孩做出不當行為的自白訊息,以及一名14歲女孩照片,更在硬碟中找到多張未成年女孩的照片。他說,看完內容「感到不安」、「墮落程度讓人害怕」,已將「證據」交由德拉瓦州警方。

美媒《Revolver》報導,1名曾經看過杭特筆電內容、不願具名的消息人士指稱,筆電中有3分之1的照片來自同1名14歲女孩,其中一些照片是裸照,還稱女孩是拜登家族成員。

對此,15日曾在推特發文自曝,已看過杭特硬碟內容「有毒品,未成年癖好,權勢交易」的《一個美國新聞網》(OANN)首席白宮記者里昂,21日又在推特發文說,「多位OANN的記者都看過了杭特硬碟上的電子郵件、照片和影片」。

里昂接著說,「我們可以確認:裡面出現的不是一個未成年人,而是好幾個未成年人的照片,這些照片需要立即引起關注。我們有理由相信未成年人是美國公民。」

UPDATE: Multiple @OANN reporters have now viewed the emails, photos, and videos on the #HunterBiden hard drive.



We can confirm:



There appear to be not one but several images of a minor that justify immediate attention.



We have reason to believe the minor is a US citizen.