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    美大選辯論》川普逼問：誰建造關移民的籠子？ 拜登避答

    美總統川普強調移民入境美國須合法。（路透）

    美總統川普強調移民入境美國須合法。（路透）

    2020/10/23 11:47

    〔即時新聞／綜合報導〕2020美國總統大選最終場辦論稍早落幕，過程中談及移民入境美國議題時，美總統川普大吐苦水，指媒體登出移民家庭被拆散，甚至被關進籠子裡的照片，但這些早在2014年歐巴馬執政時期就已發生，逼問拜登「誰建了那些籠子？」拜登對此沒有正面回答。

    川普過去4年來的移民政策始終被輿論貼上拆散家庭的標籤，川普在辯論中解釋，美國現在有了強硬的邊境管制和圍牆，移民可以入境，但必須合法，「他們（指拜登）建造了籠子，大家原先都說是我建的，特定媒體刊出那些糟糕的籠子照片並說：『看看這些籠子，是川普總統建造的』。」

    川普接著說，後來證實那些籠子早在2014年歐巴馬、拜登主政時期就存在，強調許多孩童都不是父母帶進美國，而是販毒集團和幫派。

    川普指著拜登說，「是他們做的，我們扭轉了政策」，拜登則回應「我們沒有拆散孩子和他們的家庭」，川普遂逼問「誰建了那些籠子？喬，誰建了那些籠子？」拜登沒有正面回答，強調「父母被迫和孩子分開，他們無處可去，這是犯罪！」

    川普再補充，「這些孩子都被照顧得非常好，他們住的地方乾淨整潔，我就再問一句，誰建了那些籠子？誰建了那些籠子，喬？」拜登仍沒有回答。

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