歐巴馬參戰助選拜登！川普樂嗆：4年前他說我不會贏

美總統川普反擊前總統歐巴馬：「2016他說我不會贏」。（法新社）

2020/10/22 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕2020美國總統大選進入倒數階段，美前總統歐巴馬終於親上火線替老搭檔拜登助選，並對現任總統川普火力全開。對此，川普也不甘示弱，暗諷2016年時任候選人希拉蕊，在歐巴馬全力助選下仍落選。

歐巴馬的高人氣被視為是拜登的王牌助選員之一，就連川普陣營也認為歐巴馬會增添川普競選的難度，但川普本人卻不這麼認為，他在週三北卡羅萊納州的造勢大會中提到，有幕僚向他報告歐巴馬現身助選拜登，覺得這不是個好消息，川普卻說，「不，這是好事一件，奸詐希拉蕊（Crooked Hillary）2016年競選時，沒有人比歐巴馬更賣力助選。」

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川普接著說，「他（歐巴馬）說我不會參選，結果我參選了；他說我不會被提名，結果我被提名了；他說我不會成為美國總統，結果我當選了」、「當晚比奸詐希拉蕊更失落的莫過於巴拉克海珊歐巴馬。」

歐巴馬週三在費城替拜登舉辦造勢大會，他批評川普政府在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫上失當，看不出川普對總統職務的重視，也無意幫助除了自己和親友以外的任何人，「這是現實而非實境秀，我們得生活在他輕視這份工作的後果之中。」

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