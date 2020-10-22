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    拜登非裔票繼續掉？ 美饒舌歌手五角再開砲︰我不想變二角

    美國非裔饒舌歌手「五角」（見圖）對美國民主黨總統候選人拜登的增稅計畫感到不滿，他在社群平台直接大爆粗口，並高喊「投給川普，我不在乎川普不喜歡黑人」，他近日更加碼開嗆「我不想變成二角」。（歐新社）

    美國非裔饒舌歌手「五角」（見圖）對美國民主黨總統候選人拜登的增稅計畫感到不滿，他在社群平台直接大爆粗口，並高喊「投給川普，我不在乎川普不喜歡黑人」，他近日更加碼開嗆「我不想變成二角」。（歐新社）

    2020/10/22 10:09

    〔即時新聞／綜合報導〕本名為傑克森三世（Curtis James Jackson III）的美國非裔饒舌歌手「五角」（50 cent）對美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的增稅計畫感到不滿，他在社群平台直接大爆粗口，並高喊「投給川普，我不在乎川普不喜歡黑人」，他近日更加碼開嗆「我不想變成二角」，引起不少粉絲震驚，更讓拜登的非裔票恐怕會繼續掉。

    拜登計畫提高美國企業及富人稅，與現任美國總統川普站在對立面，川普並曾自豪說道，自己的減稅政策是美國經濟表現如此亮眼的原因之一，指出拜登的稅收計畫「將是場災難」。

    饒舌歌手「五角」日前在Instagram貼出拜登增稅計畫下的各州最高稅率，其中紐約市稅率恐高達62％，讓他針對拜登政見大爆粗口「62％是發瘋了嗎？」並直呼「這X小啊，我要改挺川普了，我要閃人了，紐約在幹嘛啊，沒差啦反正尼克隊一輩子他X的都不會贏」，他更表示「我不在乎川普不喜歡黑人」！

    消息一出引發熱烈討論，川普團隊顧問皮爾森（Katrina Pierson）就推文指出「我想『五角』不想最後變成『二角』」五角也推文同意該說法，再嗆「是的！我不想變成二角，紐約市稅率高達62％真的太糟糕了，我不喜歡！」川普也在臉書上分享了相關消息。

    川普也在臉書上分享了相關消息。（圖取自川普臉書）

    川普也在臉書上分享了相關消息。（圖取自川普臉書）

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