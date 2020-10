拜登非裔票繼續掉？ 美饒舌歌手五角再開砲︰我不想變二角

2020/10/22 10:09

〔即時新聞/綜合報導〕本名為傑克森三世(Curtis James Jackson III)的美國非裔饒舌歌手「五角」(50 cent)對美國民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)的增稅計畫感到不滿,他在社群平台直接大爆粗口,並高喊「投給川普,我不在乎川普不喜歡黑人」,他近日更加碼開嗆「我不想變成二角」,引起不少粉絲震驚,更讓拜登的非裔票恐怕會繼續掉。

拜登計畫提高美國企業及富人稅,與現任美國總統川普站在對立面,川普並曾自豪說道,自己的減稅政策是美國經濟表現如此亮眼的原因之一,指出拜登的稅收計畫「將是場災難」。

饒舌歌手「五角」日前在Instagram貼出拜登增稅計畫下的各州最高稅率,其中紐約市稅率恐高達62%,讓他針對拜登政見大爆粗口「62%是發瘋了嗎?」並直呼「這X小啊,我要改挺川普了,我要閃人了,紐約在幹嘛啊,沒差啦反正尼克隊一輩子他X的都不會贏」,他更表示「我不在乎川普不喜歡黑人」!

消息一出引發熱烈討論,川普團隊顧問皮爾森(Katrina Pierson)就推文指出「我想『五角』不想最後變成『二角』」五角也推文同意該說法,再嗆「是的!我不想變成二角,紐約市稅率高達62%真的太糟糕了,我不喜歡!」川普也在臉書上分享了相關消息。

????Yeah, i don’t want to be 20cent. 62% is a very, very,bad idea. ????i don’t like it ! #abcforlife nov 18 #starzgettheapp pic.twitter.com/y9TsSs0o6Q