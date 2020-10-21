賓州造勢聚焦經濟 川普：拜登勝選將導致大蕭條

美國總統川普20日在賓州舉行造勢，強調拜登若是當選，將導致經濟大蕭條。（歐新社）

2020/10/21 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國選戰倒數兩週，尋求連任的總統川普20日前往關鍵搖擺州賓州造勢，川普在競選活動中表示，美國受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情打擊，自己將領導美國經濟成功復甦，並強調，拜登若是當選，將導致經濟大蕭條。

綜合外媒報導，川普20日在賓州伊利（Erie）的機場舉行造勢，川普表示，這次的選舉是「川普超級復甦」和「拜登大蕭條」的對決。川普指出，如果選民想要學校開放、經濟開放和一個安全、健康、繁榮的國家，就應該將票投給川普。

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賓州是這次選戰的關鍵搖擺州之一，川普在造勢活動中對支持者表示，「如果成功贏得賓州，將取得選戰勝利」。川普也抨擊拜登多次稱賓州是自己的家鄉，「事實上9歲就離開賓州」，隨後補充提到，自己畢業於賓州大學，與拜登相比自己和賓州人才有更多共同點。

川普表示，這次選戰不僅是對抗「愛睏喬」拜登，更要對抗與民主黨同盟的「腐敗的媒體、科技巨擘」。

據統計，距離美國大選僅兩週，已有超過3500萬美國選民完成提前投票，超過2016年總統大選總票數的1/4。路透19日公布的民調顯示，拜登在多數搖擺州仍取得領先，但選情似乎受到「電郵門」影響支持率下滑，兩黨候選人的差距持續縮小，川普在賓州的支持率為45%，拜登則為49%。

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