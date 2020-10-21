民調拉鋸 拜登領先幅度持續下降

亞利桑那州自一九九六年柯林頓贏得連任後，至今尚未被民主黨總統候選人拿下。該州「相信尊重待人的亞利桑那州共和黨人」團體，十六日在鳳凰城路邊舉牌，表達支持民主黨候選人拜登。（法新社）

2020/10/21 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統大選倒數兩週，共和黨籍現任總統川普、民主黨候選人拜登，各自持續在攸關選舉結果的搖擺州造勢。拜登十九日派出競選搭檔賀錦麗，前往握有廿九張選舉人票的佛羅里達州；川普則在亞利桑那州，廿日將再度奔赴上週才去過的賓州回防。在大選倒數兩週之際，全美破紀錄已三千萬人提前投票。

川普廿日在賓州石油轉運大城伊利市的造勢活動上，將與夫人梅蘭妮亞一同現身，這是梅蘭妮亞在今年選戰中，首次站台為川普拉票。

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根據路透與民調機構「易普索」（Ipsos）十九日公布調查，威斯康辛、賓州、密西根、北卡羅來納、佛州、亞利桑那州等六大戰場，拜登在過去三週始終難以拉開距離，與川普陷入拉鋸戰，川普在賓州正急起直追。

佛州可說是大選風向球，過去廿次總統選舉紀錄顯示，其中十八次佛州都投給最終當選者，包括二○一六年投給川普，因此民主黨力圖在這個握有廿九張選舉人票的第一大搖擺州翻盤成功。目前全州民調顯示，拜登的支持度從兩週前平均領先四．五％，縮小至僅剩一．四％。

川普在西部亞利桑那州鞏固這塊他一六年贏得的戰場。亞利桑那州有十一張選舉人票，目前川普以些微差距落後拜登，他說，這場選舉是「在川普超級振興或者拜登大蕭條之間選擇」，矢言重建經濟，回到疫前水準。防疫表現主宰今年選戰議題，川普卻在最後衝刺時刻，痛批政府的首席防疫專家、國家過敏與傳染病研究院院長佛奇。他十九日上午與幕僚通電話，稱「佛奇是個災難，如果我聽他的，我們會有五十萬人死亡」。「大家都聽膩了，聽膩了佛奇和那些所有的白痴」。佛奇則以電影《教父》的經典對白「不要把私人感情帶到工作上」回應，表示他只想克盡職責，保護美國人民。

川普十九日在亞利桑那州土桑國際機場舉辦的造勢活動上，向支持者發表談話。（法新社）

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