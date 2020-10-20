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    武漢肺炎》一線希望！ 菲國團隊：椰子油具對抗疫情成分

    菲律賓學者近期指出，發現椰子油具有可對抗新冠病毒的效果，更是對病毒免疫反應的關鍵角色。（法新社）

    菲律賓學者近期指出，發現椰子油具有可對抗新冠病毒的效果，更是對病毒免疫反應的關鍵角色。（法新社）

    2020/10/21 00:22

    〔即時新聞／綜合報導〕椰子油也能對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）？近期菲律賓科學家研究發現，椰子油可讓輕症或中度症狀病患體內的病毒數大幅下降60％至90％，至於臨床試驗分析結果，最快在11月就能得知是否能作為可行的治療手段。

    綜合外媒報導，菲律賓科學家佩尼亞（Fortunato dela Peña）在經過為期6個月的試驗，發現剛榨的椰子油可讓輕度至中度武肺患者病毒量降低60％至90％。

    菲律賓健康研究與發展委員會（DOST-PCHRD）蒙托亞（Jaime Montoya）博士也指出，椰子油本身可以破壞病毒，而且還扮演著對病毒免疫反應的關鍵角色。

    儘管椰子油具有較高的飽和脂肪，但仍被推薦成健康的食材，像生酮飲食。學者還發現椰子油具有護膚功效，有助於減少皮膚乾燥，不過由於椰子油是屬於封閉性保濕，因此，並不建議用在臉上。

    剛榨出椰子油的臨床試驗結果將決定其是否可用作為患者的輔助療法。佩尼亞表示，預計將在11月對椰子油的抗病毒藥試驗進行分析，若結果表現良好，或許椰子油在未來就有機會當成治療的可行方法。

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