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    武漢肺炎》憂疫情擴散 菲律賓學生今起遠距上課

    菲律賓為避免武漢肺炎在學校裡擴散，規定國小到高中的學生改在家中遠距離上課。（法新社）

    菲律賓為避免武漢肺炎在學校裡擴散，規定國小到高中的學生改在家中遠距離上課。（法新社）

    2020/10/06 00:18

    〔即時新聞／綜合報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）廣泛流行，菲律賓政府為避免學校成為疫情擴散的中心，宣佈今天開始，國小到高中的學生都要改在家中遠距離上課。

    綜合外媒報導，菲律賓今年4.7萬多所學校有2500萬學生註冊，因應疫情調整為遠距離授課對缺乏師資及教育資源的菲律賓是一大挑戰，遠距離教學將需要父母及監護人的擔任共同老師，一同協助孩子的學習。

    菲律賓學生可以選擇用電視、廣播或者網路參與遠距離授課，但大多數來自偏遠或貧窮地區的孩子沒有電腦或網路設備，只能在家中長輩指導下學習政府提供的教材，老師們將用電話回答問題。

    根據世界實時統計數據（Worldometer），菲律賓確診病例為東南亞國家最多，至今累計32萬4762例確診，共有5840人死亡。

    菲律賓總統發言人羅克（Harry Roque）表示，政府的教育系統可能還不完善，但會靈活地面對挑戰，並相信教育部會正面處理這些問題。

    菲律賓總統杜特蒂擔心，學校成為疫情散播的中心，所以只有在武漢肺炎的疫苗開始供應之後，政府才考慮重新開啟學校。

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