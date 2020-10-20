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    私訊收到屌照怎麼辦？ 她神回覆嚇到噁男刪帳號

    網路世界無遠弗屆，這項科技替現代人帶了許多的便利，卻也是一把雙面刃，越來越多人在網路上收到騷擾訊息，甚至是裸露影音檔案，英國一名女子就在推特上分享她如何嚇跑噁男的方法，讓廣大網友大讚。（圖片擷取自twitter）

    網路世界無遠弗屆，這項科技替現代人帶了許多的便利，卻也是一把雙面刃，越來越多人在網路上收到騷擾訊息，甚至是裸露影音檔案，英國一名女子就在推特上分享她如何嚇跑噁男的方法，讓廣大網友大讚。（圖片擷取自twitter）

    2020/10/21 00:08

    〔即時新聞／綜合報導〕網路世界無遠弗屆，這項科技替現代人帶了許多的便利，卻也是一把雙面刃，越來越多人在網路上收到騷擾訊息，甚至是裸露影音檔案，英國一名女子就在推特上分享她如何嚇跑噁男的方法，讓廣大網友大讚。

    這名天才女子庫里（Alexandra Kuri）在推特上貼出了一名陌生人的私人訊息截圖，圖片中可見，該男子想要搭訕庫里，不過卻附上了一張下身赤裸的照片；見到這種情況，庫里竟假裝成機器人神回：「我們偵測到您傳輸的訊息可能具有非法內容和未經許可的色情照片您的IP位置已發佈到警察局等待調查，如果這是誤傳，請回覆『停止』。」

    看到這樣的回覆，對方似乎嚇傻了，連忙回覆了兩次「停止」，過了一陣子庫里再度點進對方的個人檔案，發現他甚至嚇到將整個帳號全部刪除；計謀成功後，庫里決定造福廣大受害者，將方法分享到推特上，迄今已經累積70多萬人次點讚。

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