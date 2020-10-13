拍女運動員特寫照意淫 日本不排除修法入罪

由於有人刻意拍攝女田徑運動員的臀部與胸部特寫意淫，還在推特等網路社群平台配上猥褻的言詞大肆流傳，日本奧委會近期計畫與各運動聯盟推動具體的保護措施，法務省也不排除將「偷拍罪」入法。（圖擷取自twitter）

2020/10/13 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕田徑運動的賽事是場力與美的盛事，日本卻常有人以「有色眼鏡」看待，刻意拍攝女運動員的臀部與胸部特寫，還在推特等網路社群平台配上猥褻的言詞大肆流傳意淫；日本奧會（JOC）為保護運動員，將與各運動聯盟合作推動具體保護措施，日本法務省也不排除將「偷拍罪」入法。

根據《共同社》 報導，曾任日本國家隊的女運動員8月向日本田徑聯盟的運動員委員會反映，多名女運動員比賽時遭人擅自拍攝臀部與胸部等特定部位的特寫照，引起日本奧會重視；消息人士透露，日本奧會將向各賽事主辦單位了解詳情，尋求與體育協會、高中體育聯盟合作，發表遏止歪風的聯合聲明等措施。

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由於日本女權意識正興起，在花朵運動（Flower Demo）與「Me Too」的聲援後，日本女運動員也開始挺身捍衛權利；有受害女運動員難過地說，「自己的特寫照被散播在網路上，即便已經退役了仍會留在網路上」。

日本現行法規對「偷拍」行為並無具體罰則，只由地方政府自行設立自治條例規範，但限制的偷拍行為原則上只限「意圖拍攝衣服裡面的內衣或身體」，偷拍「選手運動服」的行為很可能「不違法」。

日本法務省在性犯罪相關刑事法討論會上，提出設立「偷拍罪」為未來重點議題之一，面對明年夏季的東京奧運，日本田徑聯盟事務局長風間明指出，要列管那些困擾體育的問題，能從法律上做些什麼，「田徑界長年陷入不知變通的狀態，如今邁出了一步」；田聯法制委員會的律師工藤洋治表示，未來若將女運動員的照片配上猥褻的言詞在網路分享，「可能會被觸犯損害名譽罪或侮辱罪」，考慮到社群網路上的歪風越來越氾濫，有必要立法嚴懲。

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