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    遠端上課媽媽突然「全裸入境」 老師驚喊鏡頭關掉

    美國近期有段學生在家遠端上課的影片在網路上受到關注，在分割畫面上可見許多學生與老師正在上課，結果其中一個畫面突然出現學生的媽媽「裸體入境」，嚇得老師趕快大喊要該學生「快把鏡頭關掉」。（圖擷取自twitter）

    美國近期有段學生在家遠端上課的影片在網路上受到關注，在分割畫面上可見許多學生與老師正在上課，結果其中一個畫面突然出現學生的媽媽「裸體入境」，嚇得老師趕快大喊要該學生「快把鏡頭關掉」。（圖擷取自twitter）

    2020/10/06 23:50

    〔即時新聞／綜合報導〕「修但幾類！」，美國近期有段學生在家遠端上課的影片在網路上受到關注，在分割畫面上可見許多學生與老師正在上課，結果其中一個畫面突然出現學生的媽媽「全裸入境」，嚇得老師趕快大喊要該學生「快把鏡頭關掉」。

    根據影片顯示，在分割畫面上有學生與老師，原本上課的老師試圖叫醒一位名叫大衛的學生，結果突然左上角另一位學生的分割畫面，右方突然走進一位裸著全身的媽媽，在學生後方似乎在找衣服，渾然不知自己的裸體進入兒子的課堂之中，嚇得老師趕緊要這名學生把鏡頭關掉。

    結果裸體媽媽的兒子還一臉茫然的看著媽媽，像是習以為常的樣子，不久後這名裸體媽媽才發現自己已經入鏡，趕緊落荒而逃。

    影片在推特上傳後，吸引了547.4萬人觀看，網友紛紛表示「這孩子眼神死」、「只有我覺得媽媽全裸在家裡走來走去很怪嗎」，也有網友注意到下方睡到頭歪掉的同學，紛紛笑翻。

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