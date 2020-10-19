共軍釋出「驅離外機」影片 小粉紅看完超火大痛罵

央視釋出的影片除了共軍飛行員以及共機之外，沒有「外機」蹤影，令人難以信服。（圖取自中國央視軍事）

2020/10/20 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍近日持續釋出演訓畫面，官媒《央視》19日發布「驅離外機」影片，卻引發中國網友火大痛罵，原來片中除了中共戰機之外，完全沒有見到其他國家軍機，僅有旁白宣稱被驅離的外國飛機逼近中國領海。

中國官媒《央視軍事》19日在微博發布共機「驅離外機」影片，並宣稱近日1名執行空中警戒任務的共機飛行員發現有外機逼近中國領海，共機立刻上前進行驅離，影片裡播放中共飛行員錄音：「我是中國空軍，注意！你已進入中國軍機活動空域，危及飛行安全，表明你的國籍、身分和飛行目的。」

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報導採訪在廣播中發聲的中共軍機飛行員「羅威」，他宣稱：「通常我們起飛之後，對方發現我們的戰機進入警戒空域之後，他們會選擇離開，而那天他們沒有，我們即使在這裡做警界的時候，他們仍然向我方的領海線逼近，已經看清楚他的機徽、機號，對方飛機立即向我們壓坡度、壓縮間隔，干擾我們對其實施跟蹤、監視，我立即在他尾後做S轉彎，始終在他尾後跟蹤、監視，當對方發現通過盤旋、壓坡度等方式無法擺脫我的時候，他們就選擇遠離我方的海岸線，飛向公海。」

不過，中國網友看完這段《央視軍事》影片後，發現片中除了共機以及飛行員面部特寫之外，完全沒有出現任何軍方所謂「外機」蹤影，因此在《新浪軍事》微博貼文底下痛罵「連個照片也沒有，搞不懂是在顧及哪方面的利益」、「沒看到就對了嘛，人家是隱形飛機」、「想看的固然看不到，你所看到的是他們想讓你看到的」。

共軍釋出「驅離外機」影片，片中卻完全沒有任何「外機」，全是共機畫面，引發中國網友不滿。（圖取自中國央視軍事）

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