中國學者解讀習近平：不想打仗但表現出想打仗

習近平13日下令部隊備戰，自家學者卻認為習是「不想打仗但要表現出想打仗的樣子。」（路透檔案照）

2020/10/16 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕中共總書記習近平13日視察潮州一處海軍陸戰隊基地，要求官兵「要把全部心思和精力放在備​​戰打仗上」。外媒發現，深圳市在14日發布《深圳市家庭應急物資儲備建議清單》，要求民眾備好食品、生活用品等，不過，習近平的舉動則被自家人看破手腳。

根據《自由亞洲電台》報導，習近平在潮州「精神講話」隔天，深圳市應急管理局就發布《深圳市家庭應急物資儲備建議清單》，該清單分為「基礎版」與「擴充版」，前者要求民眾備好手電筒、哨子、滅火器、氧氣面罩；後者則要求民眾囤積糧食、生活用品、急難工具與物品等。

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清單曝光後引發中國網友質疑「福建要出事嗎，廈門方面要打仗嗎？」1名廣東商人王愛忠指出，中方此舉耐人尋味，先前進行空襲演練，現在要民眾準備物資，不排除是官方為了對台文攻武嚇，在此時機點刻意營造緊張氣氛，藉此虛張聲勢。

中國福建1名林姓學者則認為，習近平視察部隊只是演給人民看，把訊號都放出去了，要怎麼打仗？正常而言，習近平做事前不會事先預警，「如果預警，這件事就做不了，不做自己的面子又沒有，怎麼辦，那就裝個樣子。」林認為，習是「不想打仗但要表現出想打仗的樣子。中共一直是這樣的態度。」

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