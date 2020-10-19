反送中首傳德國政治庇護 香港女大生卻稱：曾遭難民營職員性侵

由流亡海外港人成立的組織「避風驛」在今天（19日）表示，有名在香港中文大學就讀的香港女大生，在14日正式被德國政府批准政治庇護申請，獲得為期3年的難民資格。示意圖。（美聯社）

2020/10/19 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕由流亡海外港人成立的組織「避風驛」（Haven Assistance）今天（19日）表示，有名香港中文大學的女大生14日正式被德國政府批准政治庇護，獲得為期3年的難民資格，更稱這是反送中運動以來，首次有港人在德國獲得政治庇護；不過，這名女學生也自述曾在難民營遭性侵，《立場新聞》強調對此仍要進一步調查。

「避風驛」臉書專頁今天（19日）發表聲明指出，這名中大女生因被警方以暴動罪拘捕而流亡德國，10月14日收到德國移民與難民局通知，政治庇護申請獲准，取得3年難民身分，「這是自反送中運動爆發後，第一起香港年輕示威者在德國成功申請政治庇護的案件」。

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避風驛也在聲明中對德國政府的決定表達感激之意，並指出德國也是首個向香港公民提供政治庇護的歐洲國家，過去德國在2018年年5月時，也曾給予「本土民主前線」創辦人暨避風驛共同發起人黃台仰，及前「本土民主前線」成員李東昇政治庇護；該名香港女大生也表示，在其等待的過程中，面對過不少難關，例如在難民營的生活、因情緒問題而需要入院、以及「被難民營職員性侵」的經歷。

在難民營居住近11個月的她表示，「很感謝德國政府對我提供庇護，在整個申請過程中，德國政府提供了大部分生活上的基本需要，如衣食住行及基本醫療服務。」；但她也指出「若然德國政府能考慮簡化香港難民申請者的程序，以及容許申請者在等待過程中自由選擇居住地點，這將會是對香港抗爭者的支持」。

關注香港人權、自由問題的英國非政府組織「香港監察」高級政策顧問古德曼（Sam Goodman）認為，作德國同意「國際救生艇政策」的一部分，應考慮提供特別方案給面臨政治迫害的香港人申請庇護、延長工作假期簽證，或放寬歐盟國際交換學生計畫「伊拉斯謨計劃」，讓更多香港青年能前往德國避難。

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