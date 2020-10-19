為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    反送中首傳德國政治庇護 香港女大生卻稱：曾遭難民營職員性侵

    由流亡海外港人成立的組織「避風驛」在今天（19日）表示，有名在香港中文大學就讀的香港女大生，在14日正式被德國政府批准政治庇護申請，獲得為期3年的難民資格。示意圖。（美聯社）

    由流亡海外港人成立的組織「避風驛」在今天（19日）表示，有名在香港中文大學就讀的香港女大生，在14日正式被德國政府批准政治庇護申請，獲得為期3年的難民資格。示意圖。（美聯社）

    2020/10/19 22:10

    〔即時新聞／綜合報導〕由流亡海外港人成立的組織「避風驛」（Haven Assistance）今天（19日）表示，有名香港中文大學的女大生14日正式被德國政府批准政治庇護，獲得為期3年的難民資格，更稱這是反送中運動以來，首次有港人在德國獲得政治庇護；不過，這名女學生也自述曾在難民營遭性侵，《立場新聞》強調對此仍要進一步調查。

    「避風驛」臉書專頁今天（19日）發表聲明指出，這名中大女生因被警方以暴動罪拘捕而流亡德國，10月14日收到德國移民與難民局通知，政治庇護申請獲准，取得3年難民身分，「這是自反送中運動爆發後，第一起香港年輕示威者在德國成功申請政治庇護的案件」。

    避風驛也在聲明中對德國政府的決定表達感激之意，並指出德國也是首個向香港公民提供政治庇護的歐洲國家，過去德國在2018年年5月時，也曾給予「本土民主前線」創辦人暨避風驛共同發起人黃台仰，及前「本土民主前線」成員李東昇政治庇護；該名香港女大生也表示，在其等待的過程中，面對過不少難關，例如在難民營的生活、因情緒問題而需要入院、以及「被難民營職員性侵」的經歷。

    在難民營居住近11個月的她表示，「很感謝德國政府對我提供庇護，在整個申請過程中，德國政府提供了大部分生活上的基本需要，如衣食住行及基本醫療服務。」；但她也指出「若然德國政府能考慮簡化香港難民申請者的程序，以及容許申請者在等待過程中自由選擇居住地點，這將會是對香港抗爭者的支持」。

    關注香港人權、自由問題的英國非政府組織「香港監察」高級政策顧問古德曼（Sam Goodman）認為，作德國同意「國際救生艇政策」的一部分，應考慮提供特別方案給面臨政治迫害的香港人申請庇護、延長工作假期簽證，或放寬歐盟國際交換學生計畫「伊拉斯謨計劃」，讓更多香港青年能前往德國避難。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國內質疑聲浪高漲 德宣布擴大接收1500名希臘難民
    2020/09/17 11:16

    國內質疑聲浪高漲 德宣布擴大接收1500名希臘難民
    德國中止與香港引渡協議 中國使館氣炸：粗暴干涉內政
    2020/08/01 14:31

    德國中止與香港引渡協議 中國使館氣炸：粗暴干涉內政

    無畏疫情「兒童諾貝爾獎」冠軍出爐

    美國會提「香港避風港法案」 賦予港人不限額政治庇護
    2020/07/01 10:47

    美國會提「香港避風港法案」 賦予港人不限額政治庇護
    港人來台申請政治庇護 牧師黃春生：要排半年以上
    2020/05/26 19:16

    港人來台申請政治庇護 牧師黃春生：要排半年以上
    國際今日熱門
    北賽普勒斯總統大選第二輪登場 統獨兩派續戰
    2020/10/18 23:30

    北賽普勒斯總統大選第二輪登場 統獨兩派續戰

    遭同黨參議員狂罵 川普推特反擊「本黨最沒用議員」
    2020/10/18 23:56

    遭同黨參議員狂罵 川普推特反擊「本黨最沒用議員」

    上傳諷刺李光耀影片流亡美國 卻涉2兒童色情罪名恐被驅逐出境
    2020/10/19 00:07

    上傳諷刺李光耀影片流亡美國 卻涉2兒童色情罪名恐被驅逐出境

    共軍東部戰區公布「出征誓師畫面」 小粉紅卻崩潰了
    2020/10/19 09:05

    共軍東部戰區公布「出征誓師畫面」 小粉紅卻崩潰了 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播