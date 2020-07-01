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美國會提「香港避風港法案」 賦予港人不限額政治庇護

香港國家安全法的宣傳標語。（美聯社）

香港國家安全法的宣傳標語。（美聯社）

2020-07-01 10:47:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國人民代表大會常務委員會6月30日上午全票通過香港特區國家安全法，並於當日晚間11時生效實施。對此，美國國會參眾兩院跨黨派議員30日提出「香港避風港法案」（Hong Kong Safe Harbor Act） ，要求政府為受迫害港人提供政治庇護，且不受每年的名額限制。

這項法案由美國共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）、民主黨參議員梅南德茲（Bob Menendez）等人在30日提出參院版本，眾院版本也在同日由共和黨眾議員匡希恆（John Curtis）、民主黨眾議員卡斯楚（Julian Castro）等人提出。

法案指出，允許因發表政治言論或和平參加政治活動而遭受迫害、或對迫害有合理恐懼的港人，或是上述身分的父母、子女和配偶，能夠以第二優先（Priority 2）的身份在美申請庇護，且不受到每年收容名額限制，相關部門也不得以申請人符合其它移民條件為理由拒絕庇護申請。

法案提到，符合上述條件的港人可在香港提出庇護申請，或是第三方國家完成，之後可申請美國永久居民或公民。法案也呼籲其他盟友或夥伴，提出類似的法案幫助受迫害的港人。

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