德國中止與香港引渡協議 中國使館氣炸：粗暴干涉內政

德國宣布中止與香港的引渡協議。圖為德國國旗。（路透資料照）

2020-08-01 14:31:20

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府7月31日晚間宣布，延後原定於今年9月6日舉行的立法會選舉，德國則宣布中止與香港的引渡協議，以回應港府延後選舉的決定。對此，中國駐德國大使館批評說，德國此舉違反國際法和國際關係的基本準則，「粗暴干涉中國內政」。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）7月31日表示，港府決定取消12名反對派候選人的選舉資格，並將立法會選舉延後舉行，這是對香港公民權利的再一次侵犯。馬斯說，德國多次明確表示希望中國履行在國際法下的法律責任，這其中包括確保《基本法》賦予的權利，以及自由公平選舉的權利。

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中國駐德國大使館聲明指出，港府延後第7屆立法會選舉，是基於嚴重疫情態勢所做出的決定，符合《憲法》、《基本法》和香港本地法律，順應了主流民意。

至於取消反對派候選人的選舉資格，中國使館表示，這些人的言行均突破法律底線，有人公開鼓吹「港獨」、「自決」，有人乞求外部勢力制裁香港，干預香港事務等，絕不容許這些人肆意癱瘓特區政府、顛覆國家政權、破壞「一國兩制」、破壞香港繁榮穩定。

中國使館強調，香港事務純屬中國內政，德方涉港錯誤言論和暫停引渡協議的舉措嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，中方對此堅決反對，並保留作出進一步反應的權利。

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