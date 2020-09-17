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    國內質疑聲浪高漲 德宣布擴大接收1500名希臘難民

    希臘「摩利亞難民營」（Moria Camp）9日發生大火，1.2萬難民被迫撤離，其中不乏兒童、青少年等未成年人。（歐新社）

    希臘「摩利亞難民營」（Moria Camp）9日發生大火，1.2萬難民被迫撤離，其中不乏兒童、青少年等未成年人。（歐新社）

    2020/09/17 11:16

    〔即時新聞／綜合報導〕希臘列斯伏斯島（Lesbos）最大難民營「摩利亞難民營」（Moria Camp）9日發生大火，1.2萬難民被迫撤離，德國政府昨日宣布，預計將擴大接受1553名希臘難民，不過該國內部質疑當局做得不夠多的聲音仍未止歇。

    根據《德國之聲》報導，德國政府發言人賽柏特（Steffen Seibert）當地時間15日正式宣布，預計將接收總數為1553名希臘的尋求庇護者，這批難民為408個有孩子的家庭，他進一步強調，德當局正努力與接收難民的其他歐洲國家共同研議，以擬定一個「影響深遠的解決方案」。

    在摩利亞難民營大火爆發後，1.2萬難民流離失所，德國政府第一時間僅宣布庇護約150名無人陪伴的未成年人，引發該國輿論反彈，在野黨派及部分民眾認為政府做得遠遠不足，德國綠黨領袖艾卡特（Katrin Göring-Eckardt）更呼籲政府應接收至少5000人。

    在德國當局宣布將擴大接收1553名難民後，艾卡特仍感到不滿，她在推特上發文表示，「每個從災難倖存的孩子都很重要，接收1500名難民只是微乎其微的」，艾卡特指出，「按聯合國數據，光是列斯伏斯島上就有4000名孩子，難道我們要棄他們於不顧嗎？」

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