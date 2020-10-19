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    勵志！ 英少女用「頭蝨洗髮精」竟引燃毀容 自信拍片教化妝

    英國少女艾莉因使用頭蝨洗髮精不小心引燃造成全臉幾乎毀容。（圖擷自推特）

    英國少女艾莉因使用頭蝨洗髮精不小心引燃造成全臉幾乎毀容。（圖擷自推特）

    2020/10/19 16:37

    〔即時新聞／綜合報導〕英國16歲少女艾莉（Aleema Ali）在4年前就讀寄宿學校時，因染上頭蝨而使用專門洗髮精，沒想到卻不小心「引火上身」，造成她全臉毀容，並造成半身嚴重燒燙傷。不過他沒有被意外打倒，現在不僅在抖音拍片教化妝，還有超過25萬名粉絲訂閱。

    綜合外媒報導，艾莉因12歲時染上頭蝨，因此去買專門洗髮精，並遵照指示將洗髮精停留在頭髮5分鐘，期間她去廚房丟垃圾，正好母親在煮飯，沒想到正因為洗髮精讓她頭髮瞬間引燃，隨後便緊急就醫，在醫院昏迷2個月。

    由於頭髮引燃，讓她幾乎全臉毀容，全身還有55%嚴重灼傷，失去7根手指。在這4年間，艾莉進行無數次植皮手術，還必須穿上壓力衣幫助傷口癒合，不過她並未被此次意外打倒，反而使她內心變得更堅強。

    艾莉表示，她曾被醫生告知頭髮無法再生長，但現在頭髮卻奇蹟似地長出來，而且她現在也可以進行正常人的生活，可以開車、可以從事各種日常活動。

    現在艾莉更在抖音開設頻道，不僅拍片教學化妝，還大方秀出自己的日常穿搭技巧。艾莉的抖音現在也超過25萬人追蹤，更有一支化妝影片超過1580次點閱觀看。

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