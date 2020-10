中國外長訪泰 示威者港獨、藏獨旗、台灣旗全秀出

2020/10/16 00:33

〔即時新聞/綜合報導〕中國外交部長王毅於14日至15日受邀訪問泰國,與泰國總理巴育 (Prayuth Chan-ocha)見面,意在強化中國與泰國的抗疫合作。不過,泰國目前正掀起反政府學運,示威活動近日有升溫趨勢,就在距離王毅所在的泰國政府大廈約1.5公里外的曼谷民主紀念碑處,有上萬民眾在此示威,要求巴育下台,近日一張照片更在推特瘋傳,只見908台灣國提出的台灣國國旗、西藏雪山獅子旗、香港黑洋紫荊旗同時在紀念碑前飄揚。

根據泰國外交部新聞稿,王毅於10月14日至15日,應邀前往泰國進行正式訪問,旨在強化兩國抗疫及合作對抗在全球面臨的挑戰。據中媒報導,巴育在會談中表示「泰中友好」源遠流長,感謝中國為泰國提供抗疫支持和幫助,除了疫情外,也希望與中國強化貿易、科技創新合作。

然而,目前泰國正值反政府學運示威,衝突升溫之際,14日距離王毅在泰國政府大廈的迎賓處不到2公里外的泰國民主紀念碑下,就集結了上萬示威者,喊著要巴育下台的,其中,一張照片火速在推特爆紅。

照片中,908台灣國提出的台灣國國旗、西藏流亡政府用以象徵自由、西藏獨立的雪山獅子旗、以及2019年反送中運動以香港特別行政區區旗為藍本,設計改為黑底白花的黑洋紫荊旗,同時在紀念碑下迎風飄揚,對此,不少關注此事的網友都在推特轉貼照片,並標上象徵泰國、香港和台灣友好的「#奶茶聯盟」標籤。

泰國政府15日已宣布曼谷進入緊急狀態,禁止5人以上集會,且命令立即生效。在此之前,有上萬示威者包圍總理辦公室,要求巴育辭職,並要求對權力專制進行改革。

Davanti al Monumento per la Democrazia di Bangkok compaiono bandiere dei movimenti di Hong Kong, Taiwan e Tibet: #MilkTeaAlliance . Proprio oggi arriva in Thailandia il ministro degli Esteri cinese Wang Yi per visita di due giorni https://t.co/mqHDz1vgRH pic.twitter.com/JreWCy2Nv0

Flags of the #MilkTeaAlliance at today’s democracy rally in Bangkok #ม็อบ14ตุลา pic.twitter.com/F2zpWlR97b