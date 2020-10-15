中國外長訪泰 示威者港獨、藏獨旗、台灣旗全秀出

照片中，908台灣國提出的台灣國國旗、西藏流亡政府用以象徵自由、西藏獨立的雪山獅子旗、以及2019年反送中運動以香港特別行政區區旗為藍本，設計改為黑底白花的黑洋紫荊旗，同時在紀念碑下迎風飄揚。（擷取自@fradicioni推特）

2020/10/16 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部長王毅於14日至15日受邀訪問泰國，與泰國總理巴育 （Prayuth Chan-ocha）見面，意在強化中國與泰國的抗疫合作。不過，泰國目前正掀起反政府學運，示威活動近日有升溫趨勢，就在距離王毅所在的泰國政府大廈約1.5公里外的曼谷民主紀念碑處，有上萬民眾在此示威，要求巴育下台，近日一張照片更在推特瘋傳，只見908台灣國提出的台灣國國旗、西藏雪山獅子旗、香港黑洋紫荊旗同時在紀念碑前飄揚。

根據泰國外交部新聞稿，王毅於10月14日至15日，應邀前往泰國進行正式訪問，旨在強化兩國抗疫及合作對抗在全球面臨的挑戰。據中媒報導，巴育在會談中表示「泰中友好」源遠流長，感謝中國為泰國提供抗疫支持和幫助，除了疫情外，也希望與中國強化貿易、科技創新合作。

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然而，目前泰國正值反政府學運示威，衝突升溫之際，14日距離王毅在泰國政府大廈的迎賓處不到2公里外的泰國民主紀念碑下，就集結了上萬示威者，喊著要巴育下台的，其中，一張照片火速在推特爆紅。

照片中，908台灣國提出的台灣國國旗、西藏流亡政府用以象徵自由、西藏獨立的雪山獅子旗、以及2019年反送中運動以香港特別行政區區旗為藍本，設計改為黑底白花的黑洋紫荊旗，同時在紀念碑下迎風飄揚，對此，不少關注此事的網友都在推特轉貼照片，並標上象徵泰國、香港和台灣友好的「#奶茶聯盟」標籤。

泰國政府15日已宣布曼谷進入緊急狀態，禁止5人以上集會，且命令立即生效。在此之前，有上萬示威者包圍總理辦公室，要求巴育辭職，並要求對權力專制進行改革。

Davanti al Monumento per la Democrazia di Bangkok compaiono bandiere dei movimenti di Hong Kong, Taiwan e Tibet: #MilkTeaAlliance. Proprio oggi arriva in Thailandia il ministro degli Esteri cinese Wang Yi per visita di due giorni https://t.co/mqHDz1vgRH pic.twitter.com/JreWCy2Nv0 — francesco radicioni （@fradicioni） October 14, 2020

Flags of the #MilkTeaAlliance at today’s democracy rally in Bangkok #ม็อบ14ตุลา pic.twitter.com/F2zpWlR97b — Andrew MacGregor Marshall （@zenjournalist） October 14, 2020

泰國政府15日已宣布曼谷進入緊急狀態，禁止5人以上集會，且命令立即生效。在此之前，有上萬示威者包圍總理辦公室，要求巴育辭職，並要求對權力專制進行改革。（美聯社）

泰國目前正掀起反政府學運，示威活動近日有升溫趨勢。（路透）

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