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    員工偷對女同事下藥想讓對方被解雇...結果害她出車禍

    義大利一名咖啡店女員工無意間聽到老闆要裁員的消息，因此在一位職務與她重疊的女員工咖啡中下藥，想害她工作時昏昏欲睡，並降低工作效率，好讓自己能躲過裁員。咖啡示意圖。（路透）

    義大利一名咖啡店女員工無意間聽到老闆要裁員的消息，因此在一位職務與她重疊的女員工咖啡中下藥，想害她工作時昏昏欲睡，並降低工作效率，好讓自己能躲過裁員。咖啡示意圖。（路透）

    2020/10/15 18:08

    〔即時新聞／綜合報導〕義大利一名咖啡店女員工無意間聽到老闆要裁員的消息，因此在一位職務與她重疊的女員工咖啡中下藥，想害她工作時昏昏欲睡，並降低工作效率，好讓自己能躲過裁員。沒想到，被害人卻因精神不濟，在開車回家時發生車禍，最後才發現了這起下藥事件。

    綜合外媒報導，義大利城市布拉（Bra）的53歲婦人塞菈托（Mariangela Cerrato），2017年聽到傳聞指稱她工作的咖啡店要裁員，她因此將歪腦筋動到和她業務相同的同事身上。她觀察這位同事每天喜歡喝上一杯卡布奇諾咖啡，因此她藉機將苯二氮平類（BZD）安眠藥加入對方咖啡中，而且持續了90天之久。

    直到有一次，被害人開車回家時因為精神不濟撞到樹，自認精神狀況有問題，因此前往就醫檢查，沒想到，醫生卻指檢查結果一切正常。而在她休養沒有工作的這段時間，發現先前各種疲勞狀況消失無蹤，因此，她懷疑是上班時每天所喝的卡布奇諾導致精神不濟。

    回到工作崗位後，被害人發現塞菈托熱情地鼓勵她喝咖啡，還說：「別傻了，我幫妳帶了杯卡布奇諾，是會對妳有什麼傷害？」在塞菈托殷勤勸誘下，被害人收下了咖啡，但保留一份樣本，最後檢驗發現含有極高劑量的安眠藥，她因此報警。最後，警方秘密搜查，錄下塞菈托下藥的證據，將她逮捕。

    塞菈托的判決在今年出爐，她將面臨4年的監禁，另外，咖啡店老闆在法庭上更表示塞菈托搞錯了，他根本沒有裁員的打算，反而還要擴大經營，招募人手。對此，塞菈托仍否認犯案，將再提出上訴。

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