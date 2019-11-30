咖啡也懂談戀愛！「神人級」拉花一層又一層 百萬網友看入迷

日本網友分享一段「神人級」拉花影片，不僅是一般了常見拉花造型，竟然還可以做出「多層次」拉花，瞬間圈粉無數粉絲。（圖擷取自@Icafe14推特）

2019-11-30 17:11:30

〔即時新聞／綜合報導〕咖啡不僅可以用味覺來品嘗，還可以靠視覺來加分！日本網友分享一段「神人級」拉花影片，不僅是一般常見拉花造型，這名網友竟然還可以做出「多層次」拉花，拿湯匙舀出3層拉花造型，令許多網友嘖嘖稱奇！

除了品嘗咖啡香氣，許多人也喜歡欣賞拉花技巧點綴出的美麗藝術。有日本網友上傳一段超神拉花影片，他將日本知名漫畫《海螺小姐》中的人物製作成彩色版拉花，原本奶泡上有左右各一的男女角色，拿起湯匙舀走右邊的女角後，下層竟還有另個男性角色浮現，再度用湯匙舀走新浮現的角色後，竟又再出現女角圖案，猶如在描述一段愛情故事。

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同杯咖啡竟能做出3層超可愛拉花，神人級拉花技巧瞬間圈粉無數粉絲，這段影片僅短短1分鐘，在2週時間內就獲得411萬人次觀看，有許多網友紛紛直呼「太強了吧！！！」、「請收下我的膝蓋」。不過，也有網友不敢相信自己的眼睛，對這超神技巧感到質疑，表示「看起來就像是倒轉影片」、「假的吧....」。

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