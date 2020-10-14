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    武漢肺炎》德增6.6億美元預算 助納粹大屠殺倖存者渡疫情難關

    德國納粹二戰曾迫害猶太人，其倖存者身心受創逃離德國。德國現今同意支付6.6億美元助海外倖存者，助其渡過武漢肺炎難關。（美聯社）

    德國納粹二戰曾迫害猶太人，其倖存者身心受創逃離德國。德國現今同意支付6.6億美元助海外倖存者，助其渡過武漢肺炎難關。（美聯社）

    2020/10/15 00:34

    〔即時新聞／綜合報導〕德國政府同意支付6億6200萬美元給納粹大屠殺倖存者，協助他們渡過武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）難關。這些倖存者約24萬名，遍及北美、西歐及前蘇聯地區，該筆款項將在2年內支付。

    根據美聯社報導，該決議由總部在紐約的猶太人對德索賠會議（Jewish Material Claims Against Germany）完成，並獲德國政府同意。二次大戰結束迄今75年，許多大屠殺倖存者已步入老年，但他們大多在年少時就因大屠殺被迫從家庭中分離，營養不良、戰爭折磨導致的身心傷害，在老年時更益嚴重。

    索賠會議執行長施耐德（Greg Schneider）表示，經研究，大屠殺帶給人們深層的創傷，許多倖存者至今仍然貧窮，但是在疫情中購買口罩、醫療用品或郵寄食物的費用足以再次打垮他們。在美國約50％的倖存者居住在布魯克林，當紐約疫情在美國爆發時，打擊尤為沉重。

    每位倖存者兩年內將分別會收到兩筆1400美元的補助，另外6億6200萬美元將會分配給較貧困的倖存者。這些補助不包含已在德國領取補償者，主要針對那些在戰爭期間逃離德國的人。

    除了上述協助武漢肺炎的補助外，德國在最近的談判中同意增加3600美元的社會福利給倖存者，該費用在2021年總計達6億5000萬美元。至今為止，德國政府對大屠殺賠償金額已超過800億美元。

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