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    深圳特區大會林鄭超「邊緣」 知名作家酸：生人勿近！

    作家陶傑今在臉書上分享林鄭遭「發配邊疆」的照片，揶揄稱這讓林鄭淪為「生人勿近」的角色。（圖擷取自陶傑臉書）

    作家陶傑今在臉書上分享林鄭遭「發配邊疆」的照片，揶揄稱這讓林鄭淪為「生人勿近」的角色。（圖擷取自陶傑臉書）

    2020/10/14 21:28

    〔即時新聞／綜合報導〕香港管弦樂團（Hong Kong Philharmonic Orchestra）昨（13日）傳出有外籍樂手確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），港特首林鄭月娥恰巧上週出席該管弦樂團的音樂活動，引發外界猜測林鄭是否也有確診可能性。而林鄭今天（14日）出席深圳特區成立40周年慶祝大會，官方疑似擔憂林鄭帶病毒風險，將其位置安排到「邊疆」，讓知名作家陶傑忍不住要揶揄一番。

    今天的深圳特區慶祝大會，包括中國國家主席習近平在內的中共多名高層都有出席，考慮到武肺疫情須保持社交距離，會中位置安排採隔一個位置做為間隔，唯獨林鄭月娥被隔了兩個位置，如同遭發配邊疆一樣的「邊緣」。

    對此，寫作風格多以幽默的方式批評港府、中共和中國文化陋習的香港作家陶傑，今天在臉書上特別拿此事揶揄林鄭，形容林鄭在大會上被安排至最遠角落席，就像「太陽系的冥王星」，「如此安排，令林鄭似淪為『生人勿近』角色，一來讓全國見證香港之邊緣化，二來保護首長生命健康，大灣區深港尚未融為一體，此刻香港特區地位與林鄭座席位置，先已融為一體。」陶傑還特別觀察林鄭的表情似乎有些異樣，「『年年考第一』的女特首，一生幾時曾遭此貶辱，難怪表情古怪。」

    接著陶傑再提港版國安惡法，模仿中共官方慣使的「外部勢力陰謀論」口吻，「質疑」香港管弦樂團該名外籍確診樂師是否是西方外國勢力「佈置種毒」，透過港首帶往深圳，企圖謀害習近平，還說一切都要等到林鄭再次接受核酸檢測之後，交由國家調查定論。陶傑再指稱這個「佈局」也意外打亂國家領導人親自會見林鄭商討改寫施政報告的計劃，可謂是「蝴蝶效應之外的飛蛾效應。」

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