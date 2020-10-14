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    民女衝座車、美艦回南海…習近平南巡爆「五大異象」

    2020/10/15 00:52
    習近平12日起南巡，外媒統整出現「五大異象」。（美聯社檔案照）

    習近平12日起南巡，外媒統整出現「五大異象」。（美聯社檔案照）

    〔即時新聞／綜合報導〕中共總書記習近平南巡，12日起現身廣東潮州市，綜合外媒報導發現，至今（15日）已發生「五大異象」，包括習近平維安出現2次漏洞、咳嗽畫面被官媒切換、香港股市暫停交易、美軍航艦駛回南海。

    習近平身旁的女導遊太靠近他，維安人員欲伸手拉回，發現鏡頭在拍又縮手。（圖取自推特）

    習近平身旁的女導遊太靠近他，維安人員欲伸手拉回，發現鏡頭在拍又縮手。（圖取自推特）

    遊潮州侍衛當眾出手 群眾被爆全是臨演

    習近平12日到廣東省考察，在女導遊解說下，走訪潮州市廣濟橋、廣濟樓、牌坊街，當天潮州全城都被官方淨空，街道空無一人，道路也無車輛來往，隔著距離圍繞著習近平的「民眾」被發現其實都是臨時演員，且1名女導遊與習近平共處於侍衛們的包圍圈當中，兩人距離比其他官員都要更近，1名藍衣侍衛因此出手將女導遊拉回，不過手還沒碰到對方，卻看到攝影機鏡頭轉來，侍衛只好縮手。

    美國雷根號航艦被中方發現，12日朝向中國南海移動。（歐新社）

    美國雷根號航艦被中方發現，12日朝向中國南海移動。（歐新社）

    美軍現身 雷根號駛回南海

    南海戰略態勢感知平台指出，在習近平遊潮州的12日當天，美軍從南韓出動E-8C偵察機前往黃海，再飛往沖繩基地；連同10月8日就通過麻六甲海峽前往印度洋的雷根號航空母艦，也在當天被發現掉頭回到南海，中國官媒當時稱此舉相當不尋常，引發中方關注。

    滬深股通在內的證券市場、衍生產品市場13日當天都交易暫停。港股示意圖。（美聯社檔案照）

    滬深股通在內的證券市場、衍生產品市場13日當天都交易暫停。港股示意圖。（美聯社檔案照）

    香港發颱風警報 證券市場暫停交易

    習近平10月13日還在廣東期間，香港天文台對遠在越南外海的南卡颱風發出颱風警報，但當天無風、天空僅下著小雨，包括滬深股通在內的證券市場、衍生產品市場當天也都交易暫停，證券結算等相關服務均暫停，引發外界猜測是否因習近平南巡至鄰近處，若股市當天表現太難看，等於是有損其顏面。

    習近平遊汕頭 女民眾突衝向坐車

    香港媒體廣為報導的1則影片顯示，習近平13日在汕頭遊憩時搭乘大巴士要離開，車隊緩慢地開上大馬路，整個街道全都沒有民眾，但此時突然出現1名女子衝向習近平座車，手上還高舉物品想要交遞，立刻引發現場維安人員衝上前阻止，官媒全對此噤聲，不知女子所要交遞的物品究竟是何物。

    習近平14日演說時，突然猛烈咳嗽。（圖取自中國央視）

    習近平14日演說時，突然猛烈咳嗽。（圖取自中國央視）

    南巡訪深圳 習狂咳嗽被切畫面

    習近平14日出席廣東省深圳市舉行的「深圳經濟特區建立四十周年慶祝大會」，還在現場發表將近1小時的演講，不過在結束前7分多鐘，卻突然在台上猛烈咳嗽，不時停頓喝水，中國官媒《央視》的現場直播人員發現異狀，立刻切換畫面改拍群眾，欲蓋彌彰同樣引發外界關注。

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