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    中國港人不在籍投票趕明年底三讀通過 民主派批藐視民意

    消息指出，港府爭取在明年初三讀通過「中國港人不在籍投票」，率先在明年舉行立法會延後改選實施；民主派痛批決策荒謬，林鄭月娥從未諮詢過社會意見，此舉只會重蹈反送中的覆轍。（法新社）

    消息指出，港府爭取在明年初三讀通過「中國港人不在籍投票」，率先在明年舉行立法會延後改選實施；民主派痛批決策荒謬，林鄭月娥從未諮詢過社會意見，此舉只會重蹈反送中的覆轍。（法新社）

    2020/10/14 20:13

    〔即時新聞／綜合報導〕港府預計推行「中國港人不在籍投票」的消息甚囂塵上，香港特首林鄭月娥12日也稱不在籍投票是「社會訴求」，據消息指出，港府最快將在下個月向立法會提出相關修正草案，爭取在明年初三讀通過，並率先在明年舉行立法會延後改選實施。民主派則痛批政府決策荒謬，林鄭月娥從未諮詢過社會意見，此舉只會重蹈反送中的覆轍，而且中國不在籍投票根本無法「制止舞弊」。

    綜合外媒報導，根據港府消息透露，港府除了考慮在大灣區設立投票站外，也計畫在中國部分的大城市設立，像是設有香港辦事處的北京、上海等地，初步規劃投票期間會派香港選務人員前往現場進行作業，而投票站的維安與秩序則交由中國的執法機關負責，投完票後會在現場進行唱票與計票，之後再回報給香港選務中心；不過關於防止作票、買票等舞弊問題，港府目前尚無具體的應對措施。

    雖然林鄭月娥在12日接受《深圳衛視》訪問，聲稱「中國港人不在籍投票」是「社會訴求」，為了香港市民及香港的下一代好，這些工作都值得做；然而據了解，由於港府修法的時間急迫，趕在明年的立法會改選中實施，因此不打算進行「大型公眾諮詢」。

    民主黨籍的民主派立法會議員林卓廷表示，如果今年的立法會選舉是因為疫情，導致許多港人無法返回導致延期，「若是明年疫情緩和了，那為甚麼港人也無法回來投票」，更批評如此重大的選務變革都不做大眾諮詢，「是因為不敢面對真實民意嗎？」批港府行事荒謬，重蹈反送中的覆轍。

    他也指出，雖然現行的《選舉舞弊條例》沒有區域限制，但香港的執法單位在中國沒有執法與調查權，只能與當地的執法機關合作，「港府要如何防範在中國發生的舞弊事件？」

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