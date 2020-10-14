官媒高調證婚！中國抗疫護士嫁解放軍 遭踢爆「小三配渣男」

綜合中媒報導，于鑫慧在疫情嚴重時，隱瞞父母獨自前往武漢，在康復隔離站駐守55天。（擷取自微博）

2020/10/14 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國女子于鑫慧，在疫情最嚴重時獨自前往武漢「戰疫」50多天，經中國媒體報導後被封「抗疫護理師」爆紅，事後于女表示想嫁給解放軍，獲網友熱烈介紹對象並完成心願，也獲各大媒體報導「證婚」。不過，于近日卻遭網友踢爆這樁大家眼中的「金玉良緣」，其實是「小三配渣男」，而且于又被爆根本沒有護理師資格，也不是醫療衛生系統出身。

綜合中媒報導，于鑫慧在疫情嚴重時，隱瞞父母獨自前往武漢，在康復隔離站駐守55天。在中國疫情暫緩之後，因媒體報導爆紅的于鑫慧更在官媒《央視》高調徵婚，表示希望嫁給解放軍為妻，引發網友熱情介紹對象，最後于鑫慧美夢成真與解放軍人王林訂婚。當時，王林當著眾多解放軍弟兄面進行浪漫的求婚，還被中國各大媒體高調報導證婚，成為中國網民茶餘飯後津津樂道的一段佳話。

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然而，近日卻有網民爆料，指出于鑫慧在徵婚時是「已婚有子」狀況，正在跟前夫打離婚官司，爆料者更指，于鑫慧有大量欠債，甚至被列入「失信被執行人」限制消費，後來她在酒吧上班，不管小孩，還在已婚狀況和多名男子有曖昧關係，以各種理有騙取錢財，其中一名同樣前往支援武漢的醫師更被騙走人民幣10萬元。

另外，于鑫慧的解放軍對象王林也遭踢爆，他與于鑫慧搭上時，根本還沒和女友分手，為了分手，王不但說出許多不堪入耳的難聽話，不惜威脅要將2人的「不雅影片」上傳網路；而在王林與前女友藕斷絲連期間，于鑫慧更上演輕生戲碼。

對此，中國《解放軍報》指出此事令人惋惜，報導指出，「軍戀」背後是許多肩負職責虧欠家庭的軍人、默默犧牲扛起家庭重擔的軍屬，這樣平凡而偉大的字眼不該被褻瀆，這些真摯的情感不該因此沾上污點；另外，中國南通市衛生健康委員會宣傳處也指出，于鑫慧根本沒有護理師證照，也未在衛生系統工作過。

對此，有中國媒體與于鑫慧取得聯繫，對於網路種種質疑，于鑫慧僅表示，「公道自在人心，清者自清，網上誇大的那些事情，有侵權，有誹謗，有造謠，對我造成的影響，對此我必定會追究其法律責任」。

事後于女表示想嫁給解放軍，獲網友熱烈介紹對象並完成心願，也獲各大媒體報導「證婚」。（擷取自微博）

中國女子于鑫慧，在疫情最嚴重時獨自前往武漢「戰疫」50多天，經中國媒體報導後被封「抗疫護理師」爆紅。（擷取自微博）

中國女子于鑫慧，在疫情最嚴重時獨自前往武漢「戰疫」50多天，經中國媒體報導後被封「抗疫護理師」爆紅，事後于女表示想嫁給解放軍，獲網友熱烈介紹對象並完成心願，也獲各大媒體報導「證婚」。（擷取自微博）

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