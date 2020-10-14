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    英國與烏克蘭簽訂戰略夥伴協定 豪灑470億助打造海軍艦艇

    10月8日，烏克蘭總統澤倫斯基與英國首相強森在唐寧街10號會談。（美聯社）

    10月8日，烏克蘭總統澤倫斯基與英國首相強森在唐寧街10號會談。（美聯社）

    2020/10/14 22:11

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）10月初到英國進行國事訪問，兩國簽署了「戰略夥伴關係協定」，英國也發表了一項聲明指稱，英國將提供一筆12.5億英鎊（約合新台幣470億元）的貸款給烏克蘭，供烏克蘭重新打造黑海艦隊。英國首相強森（Boris Johnson）在簽字儀式前曾表示，「英國是烏克蘭最慷慨熱情的支持者！」

    綜合外媒報導，澤倫斯基10月7日拜訪倫敦，進行為期兩天的訪問，兩國達成了一系列有關貿易與國家安全的重要協議；烏克蘭外交大臣庫萊巴（Dmytro Kuleba）也會見了英國外交大臣拉布（Dominic Raab），而拉布重申了英方對烏克蘭的支持。

    英國承諾將提供烏克蘭一筆價值12.5億英鎊的貸款，打造海軍艦艇；預計將會生產8艘「巴贊級飛彈快艇」（Barzan-class fast attack craft），前2艘將在英國建造，剩下6艘會於烏克蘭境內完成。

    巴贊級快艇排水量約450噸，艇長56.3公尺，寬9公尺，最高航速可至35節，每艘巴贊級可以配備8枚反艦飛彈。中東國家卡達曾於1992年向英國訂購4艘。

    由於英國脫歐過渡期將於今年年底結束，屆時英國、歐盟與烏克蘭的現有貿易協定將不再適用，因此新協議主要是為未來雙邊的貿易和投資提供基礎。

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