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    美國生日派對成武肺趴 累計37人確診、270人隔離

    Miller Place Inn會場上月25日辦了一場派對，共81人參加，迄今累計已有37人確診，還有270人在隔離當中，圖為Miller Place Inn會場。（擷取自Google地圖）

    Miller Place Inn會場上月25日辦了一場派對，共81人參加，迄今累計已有37人確診，還有270人在隔離當中，圖為Miller Place Inn會場。（擷取自Google地圖）

    2020/10/14 14:03

    〔即時新聞／綜合報導〕位於美國紐約長島的Miller Place Inn會場9月下旬辦了一場派對，觸犯50人集會的防疫規定，當天共有81人參加活動，後續相關確診累計迄今已造成37人感染，200多人還在隔離，原為慶祝之意，沒想到反而成了武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒趴，該會場目前已被相關單位開罰約新台幣34.5萬元，。

    綜合外媒報導，Miller Place Inn會場上月25日辦了一場「Sweet Sixteen」派對，意即滿16歲的生日派對，觸犯「非必要進行50人集會」的規定，更成為武漢肺炎超級傳染大會。當天賓客名單為49名學生及32名成人，共81人。其中參與活動的29名賓客在派對結束後陸續確診，另外還有7名相關家庭成員及1位密切接觸者感染，已造成37人確診。

    外媒指出，尚有270人還因為與派對有關而隔離，而這場派對亦對學校造成影響，共有8間學校通報有學生確診，另外還有35間學校通報至少有1名學生受到這場派對活動影響，惟尚不清楚是怎樣的影響，該會場已被相關單位開罰1.2萬美元（約為新台幣34.5萬元）。

    針對整起病毒派對，蘇福克郡 （Suffolk County）衛生當局表示，目前還未出現社區傳播，不過狀況仍未完全解除，不能掉以輕心，並強調，「這是一個令人震驚的違規行為，提醒民眾藐視防疫規定的後果，這些規定與條例都是為了一個原因而存在，為了保證紐約人的安全」。

    而會場共同經營者在回覆媒體電話訪問表示，他們無意造成傷害，也沒有明知故犯，因為他們不知道50人的詳細限制，並稱當局也沒有提醒他們有這項規定，目前已經暫停營業了。

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