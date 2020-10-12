連日禁食祈禱川普康復 印度川粉心臟驟停去世

克里希納（左）相當崇拜川普，還自掏腰包在家中豎立一座川普雕像。（法新社檔案照）

2020/10/13 00:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）形象鮮明，擁有不少死忠粉絲。印度一名33歲男子克里希納（Bussa Krishna）因為替川普建神像、把川普當神膜拜而聞名，近日還為川普的健康禁食、祈福，卻因心臟驟停於11日去世，令人不勝唏噓。

綜合外媒報導，印度泰倫加納邦（Telangana）的克里希納昨（11）日心臟驟停去世，享年33歲。根據友人說法，自從川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）之後，克里希納就很沮喪，整夜難眠，事發前3、4天還為川普禁食、禱告。11日當天，克里希納像往常一樣，早晨醒來洗澡，喝了一杯茶就昏倒在地，送醫後宣告不治。

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克里希納多年前就是川普的粉絲，外出時隨身攜帶川普照片，甚至一天對他的肖像膜拜加禱告3至5次，並奉上朱紅、薑黃和鮮花。

克里希納去年自掏腰包花了20萬盧比（約新台幣7萬8000元），在家中豎起一座6英尺高（約1.8公尺）的川普雕像，被稱作「川普神廟」。今年初，克里希納還許願，希望能在川普拜訪印度時見偶像一面。

同村村民對克里希納的死訊難以接受，感嘆克里希納還未見到偶像，竟然就先走一步。

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