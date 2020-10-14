中國最低刑責擬降至12歲 外媒專訪中律師分析利弊

中國警察示意圖。（路透）

2020/10/14 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕中媒報導，中國人大常委會正在審議刑法修正案，擬將最低刑事責任年齡降至12歲，有外媒專訪中國法律人，分析本次重大改動對中國社會帶來的影響。

美國《自由亞洲電台》報導，受社會經濟、文化發展改變影響，現代人認知年齡及身體均已提早發展，中國近年14歲以下犯罪大量增加，故本次中國刑法修正草案中，已滿12歲不滿14歲若犯下故意殺人、故意傷害致人於死等且情節惡劣者，未來將被追究刑事責任。

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北京莫少平律師事務所主任律師莫少平受訪時表示，支持本次修正案所提出的改動，不過他也強調，降齡雖是必須，但降多少應該透過特殊程序審理，並用可實證的方式研究確定。

《自由亞洲電台》另外也專訪了中國律師王亞中，後者也贊成降低刑責人的年齡，他認為，未成年惡性犯罪代表著家庭及學校教育的失敗，在欠缺其他社會矯治途徑的情形下，法律必須擔負起維護社會公平正義及挽救未成年人的最後一道防線。

不過也有一名不具名的律師受訪時表達反對，他認為犯罪年齡下修的狀況，背後成因複雜，無法透過修改刑法來解決問題。

這名律師進一步補充，按修正案內容，是否適用該法須視情節而定，這也代表所謂情節惡劣與否的標準掌握在公權力手中，勢必導致司法腐敗。

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