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    武漢肺炎》疫情又暴衝 義大利急祭新禁令

    義大利上週疫情快速增長，總理孔蒂緊急下令即日起餐廳及酒吧提早關閉，室內外聚會也禁止，甚至更不排除針對疫情嚴重地區實施區域封城令。（歐新社）

    義大利上週疫情快速增長，總理孔蒂緊急下令即日起餐廳及酒吧提早關閉，室內外聚會也禁止，甚至更不排除針對疫情嚴重地區實施區域封城令。（歐新社）

    2020/10/13 22:11

    〔即時新聞／綜合報導〕義大利上週的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情病例增加一倍，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）昨（12）日緊急發布禁令，包括禁止在室內外聚會、餐廳及酒吧提早關閉等措施，甚至若疫情更加嚴重，不排將在特定區域實施封城令。

    綜合外媒報導，義大利疫情自今年3月以來，首次在上週五（9日）單日突破5000例，隔天更新增近6000人，不到一週的時間新增確診就增加約一倍，因此孔蒂緊急發布新禁令，遏阻疫情極速惡化。

    新措施採取更加嚴格防疫規範，包括禁止在所有的室內外舉行聚會，雖然能舉行婚禮或洗禮儀式，但活動僅限30人參加；政府也強烈建議避免舉辦6人以上的聚會，因為當地衛生研究院表示，近期有高達77％的感染是來自於家庭成員之間，且多與舉行婚禮或洗禮有關。

    另外也禁止所有業餘性運動等接觸行為，足球也被涵蓋在內，而酒吧及餐館同樣必須在晚上12點前結束營業，晚上9點之後民眾只能坐在室內飲酒，一律禁止在戶外喝酒。

    此外，居家隔離則從14天降到「至少」10天。當地政府指出，若是特定區域無法控制疫情，會考慮在特定區域實施封鎖令；孔蒂強調，「不會實施全國的封城令」，但他也重申大眾在公共場所仍須強制配戴口罩，否則將可懲處最高400歐元（約新台幣1萬3535元）。

    根據今日義大利政府的統計數據，義大利單日確診4246例，累積確診人數7萬9075例，累積死亡數26例。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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