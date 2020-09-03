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    武漢肺炎》義大利前總理貝魯斯孔尼確診 在家進行隔離中

    義大利前總理貝魯斯孔尼（Silvio Berlusconi）確診武漢肺炎。（歐新社資料照）

    義大利前總理貝魯斯孔尼（Silvio Berlusconi）確診武漢肺炎。（歐新社資料照）

    2020-09-03 08:12:58

    〔即時新聞／綜合報導〕義大利前總理貝魯斯孔尼（Silvio Berlusconi）的辦公室2日發表聲明指出，貝魯斯孔尼確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），目前正在家中進行隔離。

    《路透》報導，他的辦公室2日聲明指出，本月年滿83歲的貝魯斯孔尼進行了預防性檢查，證實感染武漢肺炎，他將在米蘭（Milan）附近的阿爾科雷（Arcore）的住家繼續工作。

    貝魯斯孔尼的私人醫師桑格里洛（Alberto Zangrillo）表示，貝魯斯孔尼沒有任何症狀，由於最近去過薩丁尼亞島（Sardegna）度假，因此決定做預防性檢測。薩丁尼亞島在8月病例數激增，由於來自義大利全國各地的遊客到此地度假，貝魯斯孔尼還曾在當地與確診染疫的富豪布里亞托（Flavio Briatore）見面。

    義大利9月將舉行地方選舉，貝魯斯孔尼的聲明指出，儘管這件不幸的事發生在他身上，但他仍會參加未來的造勢活動。

    義大利是歐洲最嚴重的武漢肺炎疫區之一，確診數超過27萬例，死亡數達3.5萬多人。

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