義大利市長禁戶外戴口罩 理由很扯：小偷才遮臉

身兼眾議員的史嘉畢，6月間在國會質詢時，口罩掛下巴並大聲咆嘯，作了危險且不良的示範。（美聯社）

2020-08-30 18:44:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕 義大利是歐洲武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情最嚴重國家之一，死亡已超過3萬5000人，不過儘管義大利當局三令五申要求民眾外出佩戴口罩，卻有地方首長禁止市民戶外佩戴口罩，違者將處以罰款。理由是只有小偷和恐怖分子才會在街上遮臉。

據歐新社29日報導，拉西奧大區（Lazio）維泰博省蘇特里市市長斯史嘉畢（Vittorio Sgarbi）近日頒布這項行政命令，該法令規定，蘇特里市禁止市民戶外佩戴口罩，室內出現人員聚集時，市民才應按衛生部防疫規定佩戴口罩。

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史嘉畢身兼義大利眾議員，他表示，就像衛生部防疫法令規定的那樣，在晚上18時至次日6時期間，舞廳等聚集性工作需戴口罩，但在蘇特里市上街和進行戶外活動大可不必佩戴口罩，「只有恐怖分子和小偷才會在街上遮住臉部。」

根據義大利衛生部最新頒布的防疫法令，民眾在晚上6時至次日早上6時期間，進行戶外活動和前往聚集性公眾場所必須戴口罩。法令同時規定，地方政府頒布類似法令，不得與國家法令相抵觸。

不過史嘉畢認為，根據義大利關於維持公共秩序533/1977號法律第二款規定，禁止沒有正當理由的情況下，在公共場所或對公眾開放的街區，透過任何其它方式遮擋臉部，令人難以識別真實面目。

他表示，在餐館使用口罩完全是一個笑話。諸如朋友和家人在一起吃東西時，全部將口罩摘下來，然後起身又都戴上口罩，這有點太滑稽，似乎與健康完全沒有關係。

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