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    武漢肺炎》後遺症長久又多樣 英、義設立康復診所

    英國和義大利開始為有武肺後遺症的人提供康復服務。圖為醫療人員檢查患者的病歷。（法新社）

    英國和義大利開始為有武肺後遺症的人提供康復服務。圖為醫療人員檢查患者的病歷。（法新社）

    2020-07-19 20:43:32

    〔即時新聞／綜合報導〕歐洲許多地區已過了武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第一波傳染高峰期，但當醫院已不再充滿急症病患，上千名確診或懷疑自己患有肺炎的病患在經過數週或數月後，仍認為自己離完全康復非常遙遠，英國和義大利已開始為這些有武肺後遺症的人提供康復服務。

    根據《CNN》報導，多名武肺患者在經歷治療後的數月後仍有疲憊、肌肉無力、缺氧和腦霧（無法法清楚思考、注意力不集中、記憶模糊）的症狀。英國和義大利的衛生當局已開始為這些人提供康復服務。在英國布拉福（bradford）和義大利熱拿亞（Genoa）等城市，建立了專門治療肺炎後遺症患者的康復診所。

    一名熱拿亞康復診所的病患說：「我的康復計畫主要包括在診所體育館進行定期體育鍛鍊，每次增加一點負荷和強度的運動。 一個月半以來感覺好多了。希望8月中旬能夠恢復工作。」雖然已漸漸恢復體力，但他的記憶力仍未完全恢復，他說：「尤其是短期記憶，簡單的小事我都不太記得。」

    布拉福醫院的呼吸科醫生惠特克（Paul Whitaker）也為後遺症患者建立了一個診所。1個月前開業時，他預計會有很多人患有肺部疾病。但是，他告訴《CNN》，診所需要更廣泛地關注其他症狀。因武漢肺炎是一種多系統疾病，這意味著疾病影響區域不侷限於肺部，也會損害腎、肝、心臟、腦和神經等系統。

    惠特克表示，希望診所專注於透過個人化計劃幫助慢性和疲勞患者，他說：「這樣人們就不會覺得自己被拋棄了。」他說：「目前，我們收到了各地患者的來信，說『請幫幫我，我不知道該去哪裡。』」

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