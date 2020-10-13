日本女主播「裸體圍裙」報新聞？電視台曝光真相

日本女主播井口綾子日前身穿一襲卡其色無袖連身衣褲播報新聞，現場光線照射下讓衣服顏色如同膚色。新聞播出後，不少網友將畫面截圖PO網說，「還以為是裸體圍裙」。（擷取自@zarigani03推特）

2020/10/13 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕日本女主播井口綾子日前身穿一襲卡其色無袖連身衣褲在主播台播報新聞，現場光線照射下讓衣服顏色如同膚色。新聞播出後，不少網友將畫面截圖PO網說，「還以為是裸體圍裙」，引發熱烈討論，事後，電視台也回應，因為與服飾品牌合作，才會穿著這樣的衣服，沒想到卻意外造成討論。

一名日本網友日前在推特PO出井口綾子播報新聞截圖，只見她所著衣服上半身為無袖荷葉邊設計，且她的上身並沒有再穿上其他衣衫，加上播報畫面被截掉下半身，讓網友不禁表示，看到畫面一瞬間，還以為是裸體圍裙之類的穿著。而該文PO出後，至今已累積超過6000次轉推，近4萬人點讚。

請繼續往下閱讀...

網友紛紛留言說，「嗯？難道不是裸體圍裙」、「這樣穿讓人根本不會注意新聞」、「就是裸體圍裙」、「我以為是沒穿衣服」、「不管怎麼看，我都認為是裸體圍裙」、「這樣穿著播報合適嗎？」、「好色情」。

對此，井口綾子所屬的《TBS》電視台在推特解釋，電視台目前與一服飾品牌合作，而近期該台主播都是穿上廠商所提供的衣服，當日井口綾子也是如此。另外，《TBS》更加碼在推特曬出4張井口綾子穿著同件衣服的工作照，一次讓網友看個清楚。

日本網友日前在推特PO出井口綾子播報新聞截圖，只見她所著衣服上半身為無袖荷葉邊設計，上身並沒有再穿上其他衣衫，加上播報畫面被截掉下半身，讓網友不禁表示，看到畫面一瞬間，還以為是裸體圍裙之類的穿著。（擷取自@zarigani03推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法