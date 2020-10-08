華春瑩連批美英德種族主義 網友「複習歷史」︰中共害死多少人

華春瑩在推特連批美國、德國和英國的種族主義，推文下方被大批網友反嗆。（美聯社資料照）

2020/10/08 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕以德國為首的39國日前在聯合國發表聲明，呼籲中國尊重新疆維吾爾和西藏等少數民族的人權，中國外交部發言人華春瑩昨（7）日晚間推文連批美國、德國和英國的種族主義，推文下方卻吸引大批網友幫忙「複習歷史」，提醒華春瑩中國共產黨害死多少人。

華春瑩7日晚間在推特怒批，各國在指控中國侵害人權時，應想想自己，隨後指出美國、德國和英國的種族主義。華春瑩在貼文寫道，美國：1963年「我有一個夢」（I have a dream）；2020年「我不能呼吸」（I can't breathe），諷刺美國種族主義根深蒂固。

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網友則紛紛留言模仿華春瑩的貼文反諷中國，「1963年沒有言論自由；2020年沒有言論自由」、「1989年『這是我的職責』（It's my duty）；2020年『你媽死了』（NMSL，中國網友罵人用語）」、「1989年天安門；2020年香港」、「1949年中共人民站起來啦；2020年中共人民出不去啦」。

華春瑩隨後貼文批評德國在1904到1908年殖民期間，殺害了10萬名納米比亞（Namibia）當地人，且拒絕向被害者後代做出賠償。貼文下則出現多名網友幫華春瑩「補課」紛紛表示，「共產黨發動的各種政治運動慘死的不下千萬，他們得到賠償了嗎」、「中國共產黨認為屠殺幾千萬中國人民的毛澤東是大救星，德國屠殺十萬人算小」、「什麼時候才會學會自省」。

華春瑩也推文指出，英國46%的穆斯林因為種族主義和歧視生活困難。網友則表示，「中國的穆斯林活得野蠻艱難的」、「怎麼不說中國的新疆人、西藏人、蒙古人、香港人、法輪功和佛教徒」、「中國共產黨會把穆斯林關到集中營中，並利用壓榨他們最後一絲的用途」。

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