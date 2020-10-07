戰狼外交擋不了39國聯合譴責 德大使：越來越多國家反感

德國昨天代表美、英、法、日等39個國家在聯合國大會發表聲明，要求中國尊重西藏、新疆及少數民族人權，引起中國外交部不悅。德國駐聯合國大使表示，中國的戰狼外交「越來越多國家感到反感」。（底圖美聯社，本報合成）

2020/10/07 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕德國昨（6日）代表美國、英國、法國、日本等39個國家在聯合國大會發表聲明，要求中國尊重西藏、新疆及少數民族人權，引起中國外交部震怒；對此有多名外國外交官透露中國在聯合國外交舞台的「戰狼」惡狀，稱中國之所以會這麼生氣，「是因為中國原本以為簽署國家不到30國」，德國駐聯合國大使也稱，中國的戰狼外交「讓越來越多國家感到反感」。

根據《德國之聲》報導，39個國家6日在聯合國大會發表聲明後，英國駐聯合國常任副代表艾倫（Jonathan Allen） 在一場記者會上表示，有不少國家表示自己收到來自中國的壓力，威脅若不支持中國，就會取消雙方的經濟合作。

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報導指出，每當有國家表態想要簽署批評中國政策的聲明時，中國往往會對這些國家施壓，有多名外國外交官在6日發布39國聯合聲明後，透露中國過去使用何種手段向各國施壓，想藉此逼迫這些國家放棄批評中國的外交聲明；有多名外交官都表示，曾在簽署譴責中國聲明前被中國外交官瘋狂騷擾，「中國外交官會一直出現在面前，不分晝夜、不分假日的拚命傳訊息打電話」。

有位女外交官更透露中國外交官還曾意圖「恐嚇她」，她說，當時中國外交官把她叫到會場外，然後還以3對1的方式包圍自己，「他們當時的行為非常有侵略性」；也有外交官指控中國使館人員甚至散布假消息，謊稱他國高層已經同意與中國合作，藉此混淆視聽。

然而即便中國不斷對其他國家施壓，但仍擋不了多達39國發表聯合聲明，德國駐聯合國大使霍伊斯根 （Christoph Heusgen）強調，相信這次有39個國家一同發布這個聲明，顯示中國的「戰狼外交」已開始出現反效果，「會有越來越多國家對中國的行為感到反感」。

有多名外國外交官透露中國在聯合國外交舞台的「戰狼」惡狀，稱中國之所以會這麼生氣，「是因為中國原本以為簽署國家不到30國」，德國駐聯合國大使也稱，中國的戰狼外交「越來越多國家感到反感」。（歐新社）

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