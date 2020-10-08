中國威脅無用 39國籲中尊重疆藏人權

美國、日本、澳洲及歐盟等共三十九國，六日在聯合國呼籲中國尊重新疆維吾爾和西藏等少數民族的人權，並對香港現況表達關切。圖為美國駐聯合國大使克拉夫特於「推特」貼文，表示美國加入前述國家行列，批評中國無視其人權義務與人民福祉。（取自克拉夫特推特）

2020/10/08 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國、加拿大、日本、澳洲、紐西蘭及歐盟等共卅九國，六日在聯合國聯名呼籲中國尊重新疆維吾爾和西藏等少數民族的人權，允許包括聯合國人權事務高級專員（UN High Commissioner for Human Rights）在內的獨立觀察員即刻、有意義且不受約束地進入新疆，並對香港現況表達關切。英國去年也曾起草類似倡議，當時僅獲廿三國支持。

德國駐聯合國大使霍斯根（Christoph Heusgen）在一場關於人權的會議上宣讀這項倡議，各國也要求中國維持香港的自治、權利及自由，尊重香港司法獨立。但就在霍斯根宣讀倡議後，巴基斯坦特使緊接著代表宣讀中國等五十五國的共同聲明，譴責任何利用香港做為干涉中國內政藉口的行為。

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中國外交部發言人華春瑩七日更聲稱，涉港、涉疆問題不是「一些勢力」鼓譟的人權問題，更不應政治化，「少數外部勢力出於不可告人的目的， 以人權為名，行干涉之實」。

美聯社指出，這兩份彼此對立的宣言，凸顯中國與西方國家在人權議題上的衝突，這種緊張關係在美國與中國之間尤其嚴重；除了人權議題，美中雙方在武漢肺炎疫情、貿易、南海等諸多議題上也彼此扞格。

「德國之聲」引述匿名外交官員報導，中國原本預期簽署的國家不會超過卅個，結果卻出乎意料。中國逐年擴大施壓，勸阻聯合國成員不要簽署這類聲明，否則威脅不讓某些國家展延維和任務、終止經濟合作，或不准在中國建造新的大使館設施，還不斷透過電話和訊息緊迫盯人，甚至將女性外交官叫到會場外加以圍困。

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