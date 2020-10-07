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    逼囚犯連聽2小時兒歌《Baby Shark》 美國獄警被起訴

    兒歌《Baby Shark》因為朗朗上口的歌詞及輕快的旋律，相當洗腦，除了被翻唱多國語言，更是創下數10億的觀看次數。（擷取自YouTube）

    兒歌《Baby Shark》因為朗朗上口的歌詞及輕快的旋律，相當洗腦，除了被翻唱多國語言，更是創下數10億的觀看次數。（擷取自YouTube）

    2020/10/07 17:01

    〔即時新聞／綜合報導〕兒歌《Baby Shark》因為朗朗上口的歌詞及輕快的旋律，相當洗腦，除了被翻唱多國語言，更是創下數10億的觀看次數。令人意外地是，美國奧克拉荷馬州監獄有2名獄警因為將囚犯被銬在牆上，並被強迫連聽2小時的《Baby Shark》，被判定為不人道的處分，因此這2名獄警及上司都被起訴。

    綜合外媒報導，美國奧克拉荷馬州的檢察官普拉特（David Prater）起訴21歲的獄警巴特勒（Gregory Butler Jr.）以及邁爾斯（Christian Miles），和他們50歲的上司亨德夏特（Christopher Hendershott）。

    普拉特指控，巴特勒和邁爾斯去年11月和12月至少對4名囚犯做出「不人道」的處分，他們將囚犯銬在供律師探視的房間牆上，並強迫這些囚犯「連續聽2小時大聲播放的《Baby Shark》」。

    相關單位接獲指控隨即展開調查，巴特勒和邁爾斯也被禁止接觸囚犯，邁爾斯事後證實這起事件，因為他們認為，監獄內固有的處分手段無法發揮作用；巴特勒則透漏，會播放《Baby Shark》是他和邁爾斯的小玩笑。

    研究人員認為，這樣的音樂讓身體備受壓力的囚犯，再度接受過多的情緒壓力。

    巴特勒和邁爾斯接受內部調查期間相繼離職，亨德夏特也由於早就得知該起虐待事件，但卻未立即阻止以及懲罰獄警，導致遭到起訴，這件事件也讓他決定退休。

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