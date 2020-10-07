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    卡丁車世界賽爆脫序行徑 車手竟徒手拆車怒砸對手

    卡丁車是世界主流賽車運動之一。示意圖。（歐新社）

    卡丁車是世界主流賽車運動之一。示意圖。（歐新社）

    2020/10/07 11:15

    〔即時新聞／綜合報導〕世界卡丁車錦標賽週日在義大利舉行，過程卻爆發暴力事件，一名衝出場外的車手竟徒手把車體拆下，朝仍在賽道上奔馳的選手砸過去，且賽後還與結怨對手發生肢體衝突，惹事的選手事後公開道歉，並承諾不會再參加任何賽事。

    《CNN》報導，參加本屆錦標賽的23歲選手Luca Corberi在過程中衝出跑道，沒想到他竟然把自己的車殼拆下，走到賽道旁朝車陣用力一砸，也不依照現場工作人員的引導自行離場，脫序行為全被鏡頭拍下，就連主播都大喊，「他在幹嘛？天啊，他到底在幹什麼，抱歉，沒預料到會有這一幕。」

    不僅如此，Corberi還被拍到賽後衝到休息區找其中一名選手算帳，雙方發生激烈肢體衝突，一度演變成多人混戰。

    Corberi後續發表道歉聲明，「我要為我的所做所為向整個動力運動社群道歉，我的不當行為沒有任何藉口，這是我過去15年職業生涯從未做過的舉動，我誠摯希望未來不會在他人身上看到這樣的事情。」Corberi也承諾未來不再參加任何動力運動賽事。

    官方已就此事件展開調查，擔任國際汽車聯盟卡丁車委員會主席的前F1車手馬薩（Felipe Massa）表示，本次的事件令人無法接受，所有牽涉其中的人都將為其行為面臨後果。

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