國際賽車場、卡丁車場相繼停業 「大鵬灣146」恐成絕響?

2019-08-12 22:25

〔記者陳彥廷／屏東報導〕本報日前刊登小型卡丁車競速運動夯，但卻長久以來沒有權責主管機關，61處賽車場中僅5處合乎規定的報導引發迴響，而其中屬少數碩果的大鵬灣卡丁車場，其實配合BOT商的退場解約及燈會復原工程，已於7月底悄悄結束營業，在大鵬灣國際賽車場停業後，連卡丁車場都步上後塵，在車界蔚為流傳的「大鵬灣146」，恐成絕響。

國內某知名車評曾在youtube貼上自己以6速、125cc、48匹馬力沒ABS、沒循跡防滑系統的小型卡丁車在「大鵬灣國際賽車場」飆出1分46秒99的圈速成績照片及1分47秒的影片，他認為開卡丁車能在大鵬灣國際賽車場跑出「146」的成績，就已是操駕進入某種程度門檻，在時速182公里的高速出彎，在沒有車殼保護下所體驗的「飆風快感」更是保證「high到翻」，還曾以此號召要開「駕訓班」。

卡丁車高端車種約數十萬元，與動輒千萬元的超跑對比落差很大，但卻能跑出與其比肩的成績，除價廉物美，更是開車操控能力的證明，國外許多知名車手都是從卡丁車作為入門車種，在提昇操駕能力後，從而晉升到F1的高速競技世界。不過，該車評於國產平民房車改款後將後輪懸吊從多連桿改為扭力樑，該車評的臉書發文又讓「大鵬灣146」一詞再度引起討論甚至爭論，也成為近期車界討論車子操控、性能的熱議話題。

負責經營該卡丁車場的大鵬灣國家風景區BOT商「大鵬灣國際開發股份有限公司」3月要求解約、6月提出仲裁，看似鐵了心要退場，由於內部有國際賽車場，也有卡丁車場，國際賽車場於7月15日停業，卡丁車場則延後至7月底，8月開始則因大鵬灣國家風景區管理處欲復原燈會後的園區工程而順勢停業，未來復營運與否仍待觀察，暑假旺季全BOT區，將僅剩東方渡假酒店苦撐。

由於大鵬灣國際賽車場及卡丁車場陸續停業，以卡丁車所跑出來的「大鵬灣146」，據BOT公司調閱資料後，認為應該是屬車友包場時攜來卡丁車所跑出的成績，因為公司並未有卡丁車於國際賽車場的正式比賽，且直到今年因為台灣燈會有場地的需求，卡丁車場才短暫移置到國際賽車場部分賽道，當時來賞燈的民眾確實能夠體驗卡丁車上國際賽道的快感。

不過，該公司也說，4輪車種其實能跑出1分50秒、甚至2分內圈速，就已具備一定操控實力，目前最速4輪單圈成績是由愛沙尼亞車手「Martin Rump」，在2015年的方程式大師會時，代表國奧迪房車出賽，跑出1分36.1秒的神級圈速成績。至於國內4輪成績，則由知名車手李永德代表捷飛車隊在練習賽時跑出1分40秒的佳績

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