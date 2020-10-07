軍情動態》美軍向以色列採購「鐵穹」防空系統 首組系統已交付

美國陸軍引進兩套以色列製的「鐵穹」飛彈防禦系統若性能通過考驗，目前第一組鐵穹系統已正式運抵美國。（法新社）

2020/10/07 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國陸軍引進兩套以色列製的「鐵穹」飛彈防禦系統（（Iron Dome Missile Shield），若性能通過考驗，未來鐵穹系統將彙整合至美軍防空和飛彈防禦框架之中。目前第一組鐵穹系統已正式運抵美國，未來將在新墨西哥州的白沙飛彈靶場進行實彈測試。

根據《Military.com》報導，鐵穹系統由以色列拉斐爾先進防禦系統公司（Rafael Advanced Defense Systems）所製造，而美國雷神飛彈與防禦公司近期也和拉斐爾簽署合資企業協議，宣佈將以雷神拉斐爾區域保護系統（Raytheon RAFAEL Area Protection Systems）為名，年底前在美國設廠生產鐵穹系統。

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以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）表示，鐵穹系統是以色列研發的一種多管飛彈防禦系統，反映以色列國防部門的實力，由於鐵穹系統十分有效，避免以色列南部許多居民喪生，「我在此很驕傲地期望鐵穹系統也能有效保護美國陸軍官兵」。

鐵穹系統可攔截5至70公里內的短程砲兵火箭或其他飛行器。該型防空系統，由地面雷達、射控、觀測、飛彈發射箱等設備組成，可隨時移動架設，並自動偵測來襲的短程砲兵火箭，發射地對空飛彈攔截目標。

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