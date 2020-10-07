為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》美軍向以色列採購「鐵穹」防空系統 首組系統已交付

    美國陸軍引進兩套以色列製的「鐵穹」飛彈防禦系統若性能通過考驗，目前第一組鐵穹系統已正式運抵美國。（法新社）

    美國陸軍引進兩套以色列製的「鐵穹」飛彈防禦系統若性能通過考驗，目前第一組鐵穹系統已正式運抵美國。（法新社）

    2020/10/07 11:07

    〔即時新聞／綜合報導〕美國陸軍引進兩套以色列製的「鐵穹」飛彈防禦系統（（Iron Dome Missile Shield），若性能通過考驗，未來鐵穹系統將彙整合至美軍防空和飛彈防禦框架之中。目前第一組鐵穹系統已正式運抵美國，未來將在新墨西哥州的白沙飛彈靶場進行實彈測試。

    根據《Military.com》報導，鐵穹系統由以色列拉斐爾先進防禦系統公司（Rafael Advanced Defense Systems）所製造，而美國雷神飛彈與防禦公司近期也和拉斐爾簽署合資企業協議，宣佈將以雷神拉斐爾區域保護系統（Raytheon RAFAEL Area Protection Systems）為名，年底前在美國設廠生產鐵穹系統。

    以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）表示，鐵穹系統是以色列研發的一種多管飛彈防禦系統，反映以色列國防部門的實力，由於鐵穹系統十分有效，避免以色列南部許多居民喪生，「我在此很驕傲地期望鐵穹系統也能有效保護美國陸軍官兵」。

    鐵穹系統可攔截5至70公里內的短程砲兵火箭或其他飛行器。該型防空系統，由地面雷達、射控、觀測、飛彈發射箱等設備組成，可隨時移動架設，並自動偵測來襲的短程砲兵火箭，發射地對空飛彈攔截目標。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》反潛能力提升 印度超音速飛彈輔助發射魚雷系統成功試射
    2020/10/07 10:00

    軍情動態》反潛能力提升 印度超音速飛彈輔助發射魚雷系統成功試射
    防中國勢力擴張！ 美國擬號召美資搶標以色列海法港
    2020/10/06 23:36

    防中國勢力擴張！ 美國擬號召美資搶標以色列海法港

    快搶！全國電子週年慶最低4折開賣
    美國將與阿聯、以色列發展共同戰略 協助解決巴勒斯坦能源問題
    2020/10/02 11:43

    美國將與阿聯、以色列發展共同戰略 協助解決巴勒斯坦能源問題
    軍情動態》美防長：以色列是中東最重要夥伴 承諾維持其軍事優勢
    2020/09/23 16:09

    軍情動態》美防長：以色列是中東最重要夥伴 承諾維持其軍事優勢

    青埔房市熱 櫻花緻兼具品牌與創新
    軍情動態》出售F-35讓美國好為難？ 美年底前有望和阿聯達成協議
    2020/09/23 11:38

    軍情動態》出售F-35讓美國好為難？ 美年底前有望和阿聯達成協議
    軍情動態》以色列計畫建立更多F-35中隊 考慮籌購F-35B
    2020/09/14 13:11

    軍情動態》以色列計畫建立更多F-35中隊 考慮籌購F-35B
    國際今日熱門
    總統挾持下台 馬利臨時總統宣布新內閣：推動18個月過渡政府
    2020/10/06 13:02

    總統挾持下台 馬利臨時總統宣布新內閣：推動18個月過渡政府

    世衛稱全球1/10人口感染武肺 比官方數字高出20倍
    2020/10/06 14:24

    世衛稱全球1/10人口感染武肺 比官方數字高出20倍

    吉爾吉斯煤炭賄選醜聞引數千人示威 闖國會爆警民衝突釀120傷
    2020/10/06 13:17

    吉爾吉斯煤炭賄選醜聞引數千人示威 闖國會爆警民衝突釀120傷

    港教師宣揚港獨遭裁 校方：確保校園政治中立
    2020/10/06 12:09

    港教師宣揚港獨遭裁 校方：確保校園政治中立

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播